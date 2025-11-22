Alexander Isak ist nach der 0:3-Heimniederlage des FC Liverpool gegen Nottingham Forest in der Premier League der erste Reds-Spieler seit 1906, der seine ersten vier Startelf-Einsätze in der Liga für den Klub allesamt verloren hat.
Der Erste seit mehr als 100 Jahren: Alexander Isak stellt beim FC Liverpool einen historischen Negativrekord ein
- Getty Images
Als Isak spielt, geht es für Liverpool bergab
Die ungewünschte Bestmarke hielt bislang Percy Saul, der im Sommer 1906 von Plymouth Argyle zu Liverpool wechselte und in der damaligen First Division gegen Sunderland, Birmingham, Everton und Arsenal leer ausging.
Isak war nun genauso erfolglos: Als er zum ersten Mal in Startelf von Trainer Arne Slot stand, unterlagen die Reds im September bei Crystal Palace mit 1:2. Zuvor hatten sie die ersten fünf Liga-Partien gewonnen. Es folgten für Isak bei seinen Einsätzen von Beginn an zwei 1:2-Pleiten gegen Chelsea und Manchester United - und am Samstag nun die nächste Enttäuschung beim 0:3 gegen Nottingham.
- Getty Images Sport
Fehlende Vorbereitung in Liverpool macht Isak anscheinend zu schaffen
Isak enttäuschte bislang bei seinen Auftritten für den englischen Meister, der mit hohen Investitionen im Sommer versucht hatte, das funktionierende Team noch einmal zu verstärken. Dazu holte der Titelträger unter anderem Florian Wirtz (125 Millionen Euro) von Bayer Leverkusen und Hugo Ekitike (95 Millionen Euro) von Eintracht Frankfurt für viel Geld. Der teuerste Neuzugang war aber Isak, der sich von seinem Klub Newcastle United an die Anfield Road streikte und mit einer Ablösesumme in Höhe von 145 Millionen Euro zum Rekord-Einkauf in der Premier League wurde.
Da er die Saisonvorbereitung in Liverpool verpasst hatte, kam der Schwede zu Saisonbeginn noch nicht zum Einsatz. Als er dann auf dem Platz stand, zog er sich im Oktober beim 5:1 in der Champions League bei Eintracht Frankfurt eine Adduktorenverletzung zu.
Isak kommt in neun Einsätzen in dieser Saison auf ein Tor und eine Vorlage. Sein einziger Treffer gelang ihm beim 2:1-Sieg gegen den Zweitligisten Southampton im Carabao Cup.
Die Karriere-Stationen von Alexander Isak:
- 2015 - 2017: AIK
- 2017 - 2019: Borussia Dortmund
- 2019 - 2022: Real Sociedad
- 2022 - 2025: Newcastle United
- seit 2025: Liverpool