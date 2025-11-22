Der Erste seit mehr als 100 Jahren: Alexander Isak stellt beim FC Liverpool einen historischen Negativrekord ein

Isak enttäuschte bislang bei seinen Auftritten für den englischen Meister, der mit hohen Investitionen im Sommer versucht hatte, das funktionierende Team noch einmal zu verstärken. Dazu holte der Titelträger unter anderem Florian Wirtz (125 Millionen Euro) von Bayer Leverkusen und Hugo Ekitike (95 Millionen Euro) von Eintracht Frankfurt für viel Geld. Der teuerste Neuzugang war aber Isak, der sich von seinem Klub Newcastle United an die Anfield Road streikte und mit einer Ablösesumme in Höhe von 145 Millionen Euro zum Rekord-Einkauf in der Premier League wurde.

Da er die Saisonvorbereitung in Liverpool verpasst hatte, kam der Schwede zu Saisonbeginn noch nicht zum Einsatz. Als er dann auf dem Platz stand, zog er sich im Oktober beim 5:1 in der Champions League bei Eintracht Frankfurt eine Adduktorenverletzung zu.

Isak kommt in neun Einsätzen in dieser Saison auf ein Tor und eine Vorlage. Sein einziger Treffer gelang ihm beim 2:1-Sieg gegen den Zweitligisten Southampton im Carabao Cup.