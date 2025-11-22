Nach Morddrohungen und Einbruch-Serie: Liverpool-Star Alexander Isak legt sich "famoses Biest" für irre Summe zu

Wie das englische Boulevardblatt berichtet, habe sich Isak einen spezialisierten Dobermann als Wachhund für fast 35.000 Euro zugelegt. "Er will in Liverpool ankommen und sich abseits des Platzes wohl und sicher fühlen. Daher hat er sich einen Wachhund als Beschützer zugelegt", zitiert die Sun eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Umfeld des Spielers. Der Hund sei eine Schönheit "äußerlich und innerlich" und ein "famoses Biest".

Isak ist längst nicht mehr der einzige Premier-League-Spieler, der um seine eigene Sicherheit besorgt ist. Die Daily Mail berichtete zuletzt, dass einige Stars aus der englischen Elite-Liga nach Einbruch-Serien im "goldenen Dreieck" rund um Cheshire, wo viele Spieler von Manchester United, Manchester City oder Liverpool leben, sogar professionelle MMA-Kämpfer als Bodyguards engagiert haben.