Nach den schwachen Auftritten der schwedischen Nationalmannschaft und der verpassten direkten WM-Qualifikation, die jedoch in den Playoffs noch möglich ist, haben Alexander Isak und Co. via Social Media offenbar Morddrohungen erhalten. Das berichtet The Sun. In der Folge habe Isak nun zum Schutz seiner Familie Maßnahmen ergriffen.
Nach Morddrohungen und Einbruch-Serie: Liverpool-Star Alexander Isak legt sich "famoses Biest" für irre Summe zu
Isak kauft Wachhund für 35.000 Euro: Eine Schönheit und ein "famoses Biest"
Wie das englische Boulevardblatt berichtet, habe sich Isak einen spezialisierten Dobermann als Wachhund für fast 35.000 Euro zugelegt. "Er will in Liverpool ankommen und sich abseits des Platzes wohl und sicher fühlen. Daher hat er sich einen Wachhund als Beschützer zugelegt", zitiert die Sun eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Umfeld des Spielers. Der Hund sei eine Schönheit "äußerlich und innerlich" und ein "famoses Biest".
Isak ist längst nicht mehr der einzige Premier-League-Spieler, der um seine eigene Sicherheit besorgt ist. Die Daily Mail berichtete zuletzt, dass einige Stars aus der englischen Elite-Liga nach Einbruch-Serien im "goldenen Dreieck" rund um Cheshire, wo viele Spieler von Manchester United, Manchester City oder Liverpool leben, sogar professionelle MMA-Kämpfer als Bodyguards engagiert haben.
- Getty Images
Jack Grealish macht "traumatische Erfahrung"
Im Dezember 2023 wurde beispielsweise Jack Grealish Opfer eines Einbruchs, in dessen Verlauf die Täter Schmuck im Wert von einer Million Pfund entwendeten. Grealish sprach anschließend von einer "traumatischen Erfahrung". Auch bei Isak wurde im April des vergangenen Jahres während seiner Zeit bei Newcastle United bereits eingebrochen
Wie Isak jetzt, hatte sich auch Jake O'Brien vom FC Everton bereits einen Wachhund zugelegt. "Ich denke, als Person des öffentlichen Lebens ist Sicherheit sehr wichtig. Nicht nur für mich selbst, sondern auch für meine Familie. Es ist beruhigend zu wissen, dass meine Familie zu Hause sicher ist, wenn ich aus irgendeinem Grund nicht da bin. Da wir Hunde lieben, war die Entscheidung für Knox naheliegend. Er ist sehr loyal und würde im Notfall als erste Verteidigungslinie fungieren", sagte O'Brien damals.
Alexander Isak erst mit einem Treffer für Liverpool
Isak war im Sommer von den Magpies zu Liverpool gewechselt. Dem Rekord-Transfer (145 Millionen Euro) war ein wochenlanges Theater zwischen dem Schweden und Newcastle vorausgegangen, in dessen Folge Isak sogar Trainingseinheiten und Testspiele bestreikte.
Richtig rund läuft es für den 26-Jährigen an der Anfield Road noch nicht. Weder in der Champions League noch in der Premier League konnte Isak bis dato einen Treffer für seinen neuen Arbeitgeber erzielen. Zuletzt setzte ihn eine Adduktorenverletzung außer Gefecht.
Alexander Isak: Statistiken in seiner Karriere
- Newcastle United: 62 Tore in 109 Spielen
- Real Sociedad: 44 Tore in 132 Spielen
- Willem II: 14 Tore in 18 Spielen
- AIK: 13 Tore in 29 Spielen
- Borussia Dortmund: 1 Tor in 13 Spielen
- FC Liverpool: 1 Tor in 8 Spielen