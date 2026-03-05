Auf der Suche nach einer Verstärkung für die Offensive war sich der FC Bayern im Sommer angeblich schon mit einem anderen Stürmer einig, ehe stattdessen Nicolas Jackson nach München wechselte. Die Rede ist von Ademola Lookman. Laut der Bild wurde dem Angreifer ein Wechsel in die Bundesliga aber von seinem damaligen Klub Atalanta Bergamo in letzter Sekunde untersagt. Zuvor hatte es schon hartnäckige Gerüchte über ein Bayern-Interesse gegeben.
Der Deal scheiterte auf der Zielgeraden! FC Bayern München war sich im Sommer anstelle von Nioclas Jackson wohl mit einem anderen Stürmer einig
Scheiterte der Lookman-Deal an Hoeneß' Leih-Befehl?
Demnach habe der Champions-League-Achtelfinalgegner der Bayern kein Interesse an einem von Sportvorstand Max Eberl angestrebten Leih-Deal gezeigt. Folglich blieb Lookman in Bergamo und verabschiedete sich erst am Deadline Day des Winter-Transferfensters in Richtung Atletico Madrid.
Eberl und Co. hatten zum damaligen Zeitpunkt einen Leih-Befehl vom Gremium der Bayern um Ehrenpräsident Uli Hoeneß erhalten, um Geld einzusparen. Eine feste Verpflichtung, um den nach Saudi-Arabien abgewanderten Kingsley Coman zu ersetzen, war damit vom Tisch.
Nicolas Jacksons Zeit beim FC Bayern neigt sich dem Ende zu
Letzlich fiel die Wahl - nach einem wilden Hin und Her - bekanntlich auf Nicolas Jackson, der für eine Leihgebühr im zweistelligen Millionenbereich vom FC Chelsea abgeworben wurde. Der Deal hat sich jedoch nicht wirklich für die Bayern ausgezahlt. Insgesamt erzielte der 24-jährige Senegalese bisher fünf Tore, das letzte vor dreieinhalb Monaten Ende November.
Sein Abschied im Sommer gilt dem Vernehmen nach bereits als beschlossene Sache. Zumal die an Einsatzzeiten gekoppelte Kaufpflicht längst nicht mehr erfüllt werden kann. Dass der FCB die Kaufoption in Höhe von 65 Millionen Euro zieht, ist ebenfalls auszuschließen.
Ademola Lookman überzeugt bei Atletico Madrid
Lookman hingegen, im Saisonfinale 2024 unter anderem noch gefeierter Held im Europa-League-Finale gegen Bayer Leverkusen, spielte eine durchwachsene Hinrunde bei Atalanta. In zwölf Ligaspielen sprangen lediglich zwei Tore heraus, in der Champions League ein Treffer und zwei Assists. Seine Ausbeute wurde aber auch von der Abstellung für den Afrika Cup mit der Nationalmannschaft Nigerias behindert.
Dennoch legte Atletico 35 Millionen Euro plus mögliche Boni für Lookman auf den Tisch - und die Investition hat sich bislang durchaus bezahlt gemacht. In den Playoffs steuerte er beim Triumph über Club Brügge zwei Torbeteiligungen bei. Hinzu kommen fünf Scorerpunkte in Liga und Copa del Rey.
Übrigens: Ein Wechsel zu den Bayern wäre für Lookman auch eine Rückkehr in die Bundesliga gewesen. 2018 war er nach einer halbjährigen Leihe für 18 Millionen Euro vom FC Everton fest zu RB Leipzig gewechselt. Die hohen Erwartungen wusste der heute 28-Jährige aber nicht zu erfüllen. Nach Leih-Aufenthalten bei Fulham und Leicester City unterschrieb er vier Jahre später bei Atalanta.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
- Freitag, 6. März - 20.30 Uhr: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)
- Dienstag, 10. März - 21 Uhr: Atalanta - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 14. März - 15.30 Uhr: Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga)