Der Deal scheiterte auf der Zielgeraden! FC Bayern München war sich im Sommer anstelle von Nioclas Jackson wohl mit einem anderen Stürmer einig

Lookman hingegen, im Saisonfinale 2024 unter anderem noch gefeierter Held im Europa-League-Finale gegen Bayer Leverkusen, spielte eine durchwachsene Hinrunde bei Atalanta. In zwölf Ligaspielen sprangen lediglich zwei Tore heraus, in der Champions League ein Treffer und zwei Assists. Seine Ausbeute wurde aber auch von der Abstellung für den Afrika Cup mit der Nationalmannschaft Nigerias behindert.

Dennoch legte Atletico 35 Millionen Euro plus mögliche Boni für Lookman auf den Tisch - und die Investition hat sich bislang durchaus bezahlt gemacht. In den Playoffs steuerte er beim Triumph über Club Brügge zwei Torbeteiligungen bei. Hinzu kommen fünf Scorerpunkte in Liga und Copa del Rey.

Übrigens: Ein Wechsel zu den Bayern wäre für Lookman auch eine Rückkehr in die Bundesliga gewesen. 2018 war er nach einer halbjährigen Leihe für 18 Millionen Euro vom FC Everton fest zu RB Leipzig gewechselt. Die hohen Erwartungen wusste der heute 28-Jährige aber nicht zu erfüllen. Nach Leih-Aufenthalten bei Fulham und Leicester City unterschrieb er vier Jahre später bei Atalanta.