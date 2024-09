"Der BVB wollte mir das Doppelte zahlen": Weltmeister entschied sich aber trotzdem zu Wechsel zum FC Bayern

Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Paulo Sérgio hatte einst die Wahl zwischen FCB und BVB. Er hielt sein Wort und ging nach München.

Der frühere Bayern-Profi Paulo Sergio rät dem Münchner Coach Vincent Kompany, sich in seiner Arbeit an einem der ganz großen Trainer in der Geschichte des deutschen Rekordmeisters zu orientieren. "Kompany muss wie Hitzfeld sein", sagte Sergio im ran-Interview, "er muss jeden Star bei Laune halten. Denn, wenn alle Kaderspieler gute Laune haben, dann bringen sie Spitzenleistungen bis zum Schluss und können Titel gewinnen."

So habe er es unter dem einstigen "General" selbst in München erlebt. "Zu meiner Zeit war die Situation bei Ottmar Hitzfeld ähnlich. Wir hatten viele gute Spieler, jeder wollte natürlich in der Startelf sein. Ottmar musste gut moderieren", erzählte der 55-Jährige vor dem Duell seiner Ex-Klubs FC Bayern und Bayer Leverkusen am Samstag.