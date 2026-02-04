"Der alte Blues-Junge ist zurückgekommen, um sie heimzusuchen": Arsenals Matchwinner Kai Havertz erntet in England Lobeshymnen

"Der alte Blues-Junge ist zurückgekommen, um sie heimzusuchen und ihnen mit dem Siegtreffer nach einem Konter einen Strich durch die Rechnung zu machen“, schrieb The Sun. "Und während Havertz jubelte, fielen einige Spieler von Chelsea auf die Knie. Sie können sich aber auch nicht wirklich beschweren."

Ähnliche Worte fand auch The Athletic: "In den letzten Sekunden des Spiels kehrt Havertz zurück, um Chelsea erneut zu quälen. Als er auf das Tor zulief, muss der Druck, unter dem er gegen seine ehemalige Mannschaft gestanden haben muss, immens gewesen sein, aber er zeigte sich völlig gelassen."

Nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel hatten die Gunners für das Rückspiel die bessere Ausgangslage. Havertz, der Ende Januar in der Champions League gegen Kairat Almaty sein Comeback nach einer schweren Knieverletzung gefeiert hatte, wurde in der 69. Minute für Viktor Gyökeres eingewechselt - und schloss in der Nachspielzeit einen perfekten Konter zum 1:0-Endstand gegen sein Ex-Team, mit dem er 2021 die Champions League gewonnen hatte, ab.

Havertz sei laut der Daily Mail "die Ruhe selbst. Er umspielte Robert Sanchez, schob den Ball ins leere Tor und löst damit einen Jubelsturm aus". Der Nationalspieler, der bei seiner Einwechslung von einem "tosenden Beifall" begleitet wurde, werde "nun eher als potenzieller Retter als als Belastung angesehen".