AS Monaco

Ben Yedder hat eine Bewährungsstrafe bekommen. Er schiebt es auf den Alkohol.

Der ehemalige französische Nationalspieler Wissam Ben Yedder ist am Dienstag wegen eines sexuellen Übergriffs im vergangenen September zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte vor dem Gericht in Nizza ein Jahr Gefängnis und 18 Monate auf Bewährung für den Ex-Kapitän der AS Monaco gefordert.