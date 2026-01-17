"Den kann man natürlich nicht abgeben": RB Leipzig schiebt Wechsel von angeblichem Transferziel des FC Bayern München Riegel vor

"Wir müssen da Richtung Sommer blicken. Den kann man nach einem Jahr natürlich nicht abgeben", so Mintzlaff: "Ich als Aufsichtsratschef würde sagen: Er ist in der nächsten Saison sicherlich bei uns, auch wenn es Gebote über 80 oder 90 Millionen Euro geben sollte."

Leipzig hatte Diomande erst vor der laufenden Saison für 20 Millionen Euro von CD Leganes aus der zweiten spanischen Liga verpflichtet. Bei den Bullen schlug der Ivorer dann direkt voll ein, sammelte in wettbewerbsübergreifend 17 Pflichtspielen bereits sieben Treffer und vier Assists.

"RB Leipzig hat sich das in den letzten Jahren erarbeitet, dass Top-Spieler länger bleiben können", erklärte Mintzlaff, der gleichzeitig aber relativierte: "Zur Wahrheit gehört, dass wir zwar ein sehr ambitionierter Bundesligist sind, es aber auch andere Top-Klubs gibt. Wir mussten in der Vergangenheit immer wieder gute Spieler abgeben. Einerseits, um Transfererlöse zu erzielen, andererseits, weil sie den nächsten Schritt gegangen sind."