Am Rande des Spiels der Sachsen gegen den FC Bayern München am Samstagabend erklärte der RB-Geschäftsführer bei Sky, dass Leipzig selbst bei außerordentlich hohen Angeboten keinen Verkauf des 19-Jährigen plane.
"Den kann man natürlich nicht abgeben": RB Leipzig schiebt Wechsel von angeblichem Transferziel des FC Bayern München Riegel vor
Bayern ohne Chance auf Transfer von Diomande?
"Wir müssen da Richtung Sommer blicken. Den kann man nach einem Jahr natürlich nicht abgeben", so Mintzlaff: "Ich als Aufsichtsratschef würde sagen: Er ist in der nächsten Saison sicherlich bei uns, auch wenn es Gebote über 80 oder 90 Millionen Euro geben sollte."
Leipzig hatte Diomande erst vor der laufenden Saison für 20 Millionen Euro von CD Leganes aus der zweiten spanischen Liga verpflichtet. Bei den Bullen schlug der Ivorer dann direkt voll ein, sammelte in wettbewerbsübergreifend 17 Pflichtspielen bereits sieben Treffer und vier Assists.
"RB Leipzig hat sich das in den letzten Jahren erarbeitet, dass Top-Spieler länger bleiben können", erklärte Mintzlaff, der gleichzeitig aber relativierte: "Zur Wahrheit gehört, dass wir zwar ein sehr ambitionierter Bundesligist sind, es aber auch andere Top-Klubs gibt. Wir mussten in der Vergangenheit immer wieder gute Spieler abgeben. Einerseits, um Transfererlöse zu erzielen, andererseits, weil sie den nächsten Schritt gegangen sind."
Europäsche Topklubs buhlen um Dienste von Diomande
Dem Vernehmen nach zeigen eine Vielzahl von europäischen Topklubs Interesse an einer Verpflichtung. Neben Manchester United, Paris Saint-Germain, dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur wurde Diomandes Name auch schon mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.
Demnach hat der deutsche Rekordmeister den 19-Jährigen neben Kölns Said El Mala als langfristigen Ersatz für Luis Diaz auf dem Zettel. Man wolle einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler, der vom Kolumbianer lernen und ihn irgendwann ablösen könne.
Besonders interessant: Trotz des angeblich großen Interesses aus München schlägt Diomandes Herz für einen anderen Klub, wie er kürzlich in den sozialen Netzwerken verkündete. "Ich möchte für Liverpool spielen. Ich bin ein riesiger Liverpool-Fan. Der Traum meines Vaters ist es, mich an der Anfield Road spielen zu sehen!", erklärte er.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
