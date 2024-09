Bei Manchester United läuft es mal wieder nicht rund - und bei Alejandro Garnacho auch nicht. Der reagiert nun auf ein Fan-Video.

Alejandro Garnacho von Manchester United hat gegen einen Fan zurückgeschossen, der via Social Media ein Video mit den größten Patzern des Argentiniers in der laufenden Saison, also eine Fail-Compilation, gepostet hat.

Der Offensivspieler der Red Devils reagiert äußerst dünnhäutig auf den Clip und machte sich über den User lustig.