DAZN oder Amazon Prime für BVB heute: Wo läuft Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo im Live Stream und live im TV?

In einem der Hinspiele der Playoffs der Champions League 2025/26 empfängt Borussia Dortmund am Dienstag Atalanta Bergamo. Die beiden Teams holten in der Ligaphase elf bzw. 13. Punkte.

Für Borussia Dortmund steigt das Duell gegen Atalanta Bergamo drei Wochen nach dem 0:2 gegen Inter Mailand. Damit verlor die Mannschaft von Niko Kovac zum dritten Mal binnen fünf Champions-League-Auftritten – und nach der Partie bei Tottenham mit demselben Resultat zum zweiten Mal am Stück. Die jüngsten Punktgewinne gelangen mit einem 4:0 gegen Villarreal und einem 2:2 gegen Bodo/Glimt.

Für Atalanta Bergamo riss am 21. Januar mit einem 2:3 gegen Athletic Bilbao eine Serie mit vier Dreiern und einem 0:0 gegen Slavia Prag. So waren etwa in den ersten Auftritten unter Raffaele Palladino ein 3:0 bei Eintracht Frankfurt und ein 2:1 gegen Chelsea gelungen. Die Ligaphase endete dann mit einem 0:1 bei Saint-Gilloise.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel von Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo.