Serhou Guirassy of Borussia Dortmund celebrates scoring his team's third goal with teammate Felix NmechaGetty Images
Alice Kopp

DAZN oder Amazon Prime für BVB heute: Wo läuft Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo im Live Stream und live im TV?

Heute steigt die Partie BVB vs. Atalanta Bergamo. Doch wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund heute im LIVE STREAM und live im TV?

In einem der Hinspiele der Playoffs der Champions League 2025/26 empfängt Borussia Dortmund am Dienstag Atalanta Bergamo. Die beiden Teams holten in der Ligaphase elf bzw. 13. Punkte.

Bei Amazon Prime Video anmeldenDas CL-Topspiel jeden Dienstag exklusiv bei Prime Video!

Für Borussia Dortmund steigt das Duell gegen Atalanta Bergamo drei Wochen nach dem 0:2 gegen Inter Mailand. Damit verlor die Mannschaft von Niko Kovac zum dritten Mal binnen fünf Champions-League-Auftritten – und nach der Partie bei Tottenham mit demselben Resultat zum zweiten Mal am Stück. Die jüngsten Punktgewinne gelangen mit einem 4:0 gegen Villarreal und einem 2:2 gegen Bodo/Glimt.

Für Atalanta Bergamo riss am 21. Januar mit einem 2:3 gegen Athletic Bilbao eine Serie mit vier Dreiern und einem 0:0 gegen Slavia Prag. So waren etwa in den ersten Auftritten unter Raffaele Palladino ein 3:0 bei Eintracht Frankfurt und ein 2:1 gegen Chelsea gelungen. Die Ligaphase endete dann mit einem 0:1 bei Saint-Gilloise.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Spiel von Borussia Dortmund gegen Atalanta Bergamo.

  • Marco Carnesecchi of Atalanta BC gesturesGetty Images

    Borussia Dortmund heute live sehen: Wann beginnt BVB vs. Atalanta Bergamo?

    In einem der Hinspiele des Playoffs in der Champions League 2025/26 trifft der Borussia Dortmund zuhause auf Atalanta Bergamo. Gespielt wird im Signal Iduna Park und der Anpfiff ertönt um 21.00 Uhr.

  • Maximilian Beier of Borussia Dortmund runs with the ballGetty Images

    Das Hinspiel zwischen Borussia Dortmund und Atalanta Bergamo wird live bei Prime Video gezeigt. Bereits um 20.00 Uhr startet die Vorberichterstattung – also eine Stunde vor dem Anpfiff. Jonas Friedrich führt durch den Abend, während Hannes Herrmann gemeinsam mit Benedikt Höwedes kommentiert. In der Expertenrunde sind Mats Hummels, Matthias Sammer, Christoph Kramer, Tabea Kemme und Josephine Henning vertreten.

    Für die Übertragung der Champions League bei Prime Video ist ein aktives Abonnement erforderlich. Nach einer 30-tägigen kostenlosen Testphase könnt Ihr zwischen einem Jahresabo für 89,90 Euro oder einem Monatsabo für 8,99 Euro wählen. Für junge Erwachsene zwischen 18 und 22 Jahren gibt es zunächst sechs Monate kostenfreien Zugang, anschließend kostet das Abo 44,90 Euro pro Jahr beziehungsweise 4,99 Euro im Monat.

    Die Buchung ist schnell abgeschlossen. Danach könnt Ihr die kostenfreie App nutzen oder den Stream per HDMI-Kabel vom Laptop direkt auf Euren Fernseher übertragen.

  • Borussia Dortmund vs. Atalanta Bergamo live mitverfolgen: Nützliche Links

