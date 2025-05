DAZN, Amazon Prime oder ZDF? Wo wird PSG vs. Inter Mailand (Champions League Finale) im Live Stream und live im Free TV gezeigt / übertragen?

Am Samstag steigt das Spiel PSG vs. Inter Mailand. Doch wo läuft das Champions League Finale am 31. Mai live im Live Stream und live im Free TV?

In der Champions League 2024/25 geht das Finale über die Bühne. Hierbei kommt es im Allianz Arena zum Kräftemessen Paris Saint-Germain vs. Inter Mailand. Damit treten der französische Meister und der italienische Vizemeister gegeneinander an. PSG vs Inter Mailand live auf DAZN Bei DAZN anmelden Paris Saint-Germain hatte die Ligaphase mit 13 Punkten als 15. abgeschlossen und sich dann im Playoff zur K.-o.-Phase Stade Brest mit einem Gesamtscore von 10:0 durchgesetzt. Danach hatte die Elf von Luis Enrique im Achtel- und im Viertelfinale den FC Liverpool bzw. Aston Villa bezwungen. Anschließend gewann PSG im Halbfinale gegen den FC Arsenal auswärts mit 1:0 und im Prinzenpark mit 2:1. Inter Mailand hatte die Ligaphase mit 19 Punkten als Vierter beendet. Danach hatte die Mannschaft von Simone Inzaghi zuerst gegen Feyenoord ebenso wie gegen den FC Bayern München das bessere Ende für sich gehabt. Anschließend erreichten die Nerazzurri im Halbfinale gegen den FC Barcelona bei den Blaugrana ein 3:3 und im Meazza-Stadion ein 4:3. Artikel wird unten fortgesetzt GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Champions League Finale PSG vs. Inter Mailand.