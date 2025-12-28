"Es wäre schön, das mitzuerleben": Christian Eriksens besonderer Wunsch an seinen früheren Teamkollegen Harry Kane

Eriksen erlangte traurige Berühmtheit, als er während eines EM-Spiels 2020 zwischen Dänemark und Finnland auf dem Rasen zusammenbrach. Der Mittelfeldspieler erlitt einen Herzstillstand und war "fünf Minuten lang tot", als er in der 42. Minute einen Einwurf annehmen wollte.

Seitdem lebt und spielt Eriksen mit einem Herzschrittmacher. Auch wenn manche Spieler durch das Tragen eines Geräts beeinträchtigt sein mögen, betont Eriksen, dass es für ihn mittlerweile nur noch ein weiteres Ausrüstungsteil ist. "Ehrlich gesagt denke ich nicht darüber nach", sagte Eriksen. "Im Spiel oder im Training denke ich einfach nicht mehr darüber nach, ich weiß nicht, warum. Das hat für mich überhaupt nichts Negatives. Es ist einfach ein Teil von mir."

Der dänische Spielmacher fügte hinzu, wie regelmäßig die Batterien des Geräts gewechselt werden müssen: "Ich glaube, ich muss sie alle 15 Jahre wechseln. Also ja, noch zehn Jahre. Sie überprüfen es im Krankenhaus am Computer, dann sieht man, wie lange es noch dauert, bis die Batterien gewechselt werden müssen, und dann geht es wieder los. Es ist immer da. Ich muss es haben, und ich will es auch. Glücklicherweise spürt man nicht, wenn die Batterien leer werden."