"Es wäre schön, das mitzuerleben": Christian Eriksens besonderer Wunsch an seinen früheren Teamkollegen Harry Kane

Christian Eriksen, der derzeit für den Bundesligisten Wolfsburg spielt, hofft weiterhin, dass Harry Kane eines Tages wieder zu Tottenham Hotspur zurückkehren wird. Dies wäre sowohl für den Spieler als auch für den Verein ein "besonderes Wiedersehen", meint Eriksen, der 2013 bis 2020 bei Tottenham unter Vertrag stand und gemeinsam mit dem heutigen Bayern-Star Kane spielte.
"Ich würde mich sehr freuen, ihn wieder bei den Spurs zu sehen", sagte Eriksen im Interview mit The Times. "Von außen betrachtet würde ich mich sehr darüber freuen, denn es wäre sowohl für ihn als auch für den Verein ein besonderes Wiedersehen. Es ist seine Entscheidung, ob richtig oder falsch, aber als Fan wäre es schön, das mitzuerleben."