Filippo Cataldo

"Es wäre schön, das mitzuerleben": Christian Eriksens besonderer Wunsch an seinen früheren Teamkollegen Harry Kane

Christian Eriksen spielte einst sehr erfolgreich gemeinsam mit Harry Kane bei Tottenham Hotspur. Eriksens mögliche Rückkehr zu den Spurs zerschlug sich, weswegen er schließlich zum VfL Wolfsburg ging, doch dem Bayern-Star würde er wünschen, dass sich ein Karrierekreis für ihn schließt.

Christian Eriksen, der derzeit für den Bundesligisten Wolfsburg spielt, hofft weiterhin, dass Harry Kane eines Tages wieder zu Tottenham Hotspur zurückkehren wird. Dies wäre sowohl für den Spieler als auch für den Verein ein "besonderes Wiedersehen", meint Eriksen, der 2013 bis 2020 bei Tottenham unter Vertrag stand und gemeinsam mit dem heutigen Bayern-Star Kane spielte. 

"Ich würde mich sehr freuen, ihn wieder bei den Spurs zu sehen", sagte Eriksen im Interview mit The Times. "Von außen betrachtet würde ich mich sehr darüber freuen, denn es wäre sowohl für ihn als auch für den Verein ein besonderes Wiedersehen. Es ist seine Entscheidung, ob richtig oder falsch, aber als Fan wäre es schön, das mitzuerleben."

  • Christian Eriksen und Harry Kane treffen am 11. Januar aufeinander

    Kanes Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2027, er selbst zeigte sich zuletzt immer wieder offen für eine Verlängerung. Vor allem in England wird er aber auch immer wieder mit einer Rückkehr zu Tottenham in Verbindung gebracht, teilweise wird ihm von Experten aber auch genau davon abgeraten. 

    Die beiden ehemaligen Spurs-Stars werden nach der traditionellen Winterpause der Bundesliga wieder aufeinandertreffen, wenn Bayern am 11. Januar den VfL Wolfsburg empfängt. Die Bayern führen die Tabelle mit neun Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund an. Der Vorsprung auf Eriksens Wölfe beträgt sogar 26 Zähler - Wolfsburg belegt nach 15 Spieltagen nur Platz 14. 

    Eriksen wäre gern zu Tottenham zurückgekehrt

    Eriksen selbst wechselte zum Ende der Sommer-Transferperiode nach Wolfsburg. Nachdem sein Vertrag bei Manchester United nach drei Jahren ausgelaufen war, wurde der 35-Jährige auch mit einer Rückkehr zu Tottenham in Verbindung gebracht, wo sein dänischer Landsmann Thomas Frank Trainer ist. 

    "Ich habe nichts von Tottenham gehört. Ich dachte, dass das Interesse eher von den Medien als vom Verein kam", sagte er. "Um ehrlich zu sein, wäre ich gerne zurückgekehrt, aber es hat nicht geklappt, also war es okay", sagte Eriksen.

    Eriksen sprach sich im Interview für Frank aus, der seit seiner Ernennung im Juni als Trainer der Spurs in der Kritik steht. "Zunächst einmal hat er definitiv die Fähigkeiten, einen großen Verein zu trainieren", fügte er hinzu. "Dass er Brentford aufgebaut hat und den Verein lange erfolgreich geführt hat, wobei jede Saison Fortschritte gemacht wurden, zeigt seine Fähigkeiten."

    Tottenham belegt nach 17 Spielen mit 22 Punkten nur Rang 14 in der englischen Premier League.

    Eriksen muss Batterien seines Herzschrittmachers alle 15 Jahre austauschen

    Eriksen erlangte traurige Berühmtheit, als er während eines EM-Spiels 2020 zwischen Dänemark und Finnland auf dem Rasen zusammenbrach. Der Mittelfeldspieler erlitt einen Herzstillstand und war "fünf Minuten lang tot", als er in der 42. Minute einen Einwurf annehmen wollte. 

    Seitdem lebt und spielt Eriksen mit einem Herzschrittmacher. Auch wenn manche Spieler durch das Tragen eines Geräts beeinträchtigt sein mögen, betont Eriksen, dass es für ihn mittlerweile nur noch ein weiteres Ausrüstungsteil ist. "Ehrlich gesagt denke ich nicht darüber nach", sagte Eriksen. "Im Spiel oder im Training denke ich einfach nicht mehr darüber nach, ich weiß nicht, warum. Das hat für mich überhaupt nichts Negatives. Es ist einfach ein Teil von mir."

    Der dänische Spielmacher fügte hinzu, wie regelmäßig die Batterien des Geräts gewechselt werden müssen: "Ich glaube, ich muss sie alle 15 Jahre wechseln. Also ja, noch zehn Jahre. Sie überprüfen es im Krankenhaus am Computer, dann sieht man, wie lange es noch dauert, bis die Batterien gewechselt werden müssen, und dann geht es wieder los. Es ist immer da. Ich muss es haben, und ich will es auch. Glücklicherweise spürt man nicht, wenn die Batterien leer werden."

