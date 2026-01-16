Erst kürzlich wurde bekannt, welches Preisschild Crystal Palace für den heiß umworbenen Innenverteidiger Marc Guehi aufruft, der auch beim FC Bayern München auf dem Zettel steht. Nun droht dem FCB hartnäckige Konkurrenz, denn ein Klub aus England will schon im Januar Nägel mit Köpfen machen.
Das wird man beim FC Bayern nicht gerne hören! Premier-League-Gigant will Transferziel offenbar sofort verpflichten
Informationen der englischen Zeitung The Independent zufolge ist Manchester City entschlossen, Guehi noch im Laufe der aktuellen Winter-Transferperiode zu verpflichten. Demnach soll man bereits Gespräche über einen möglichen Wechsel geführt wurden.
City soll fest entschlossen sein, sowohl Guehi als auch Palace zu einem sofortigen Transfer zu bewegen. Zudem sei man bereit, andere Angebote zu überbieten. Der 25-jährige englische Nationalspieler soll einem Wechsel dazu offen gegenüberstehen.
Crystal Palace legt Preisschild für Marc Guehi fest
Zuletzt hieß es, Palace fordere für einen sofortigen Transfer umgerechnet rund 45 bis 46 Millionen Euro und dass vor allem City ernsthaft darüber nachdenke, dieses Preisschild zu akzeptieren. Die Skyblues kämpfen mit personellen Engpässen in der Defensive und sehen in Guehi eine sofortige Verstärkung.
Ein Winter-Deal würde die Hoffnungen des FC Bayern auf einen ablösefreien Sommertransfer zunichtemachen. An der Säbener Straße, so wurde berichtet, beobachtet man die Situation daher sehr genau. Auch Sportvorstand Max Eberl soll in engem Austausch mit dem Umfeld des 25-Jährigen stehen. Auch Arsenal und Liverpool sollen Interesse angemeldet haben, was den Konkurrenzkampf zusätzlich anheizt.
Guehi könnte Kim beim FC Bayern ersetzen
Guehi galt in München lange als möglicher Ersatz für Dayot Upamecano, dessen Vertragsverlängerung jedoch immer wahrscheinlicher wird. Unabhängig davon zeigen die Münchner weiter Interesse am englischen Nationalspieler, der als potenzieller Ersatz für Min-Jae Kim ein hochkarätiger Konkurrent für Jonathan Tah und Upamecano wäre.
Guehi stammt aus der Jugend des FC Chelsea, der übrigens noch ein Matching Right besitzt und bei einem Angebot aktiv werden könnte. Für Chelsea bestritt der Innenverteidiger nur zwei Pflichtspiele, bevor er 2021 nach einer überzeugenden Leihe zu Swansea City zu Crystal Palace wechselte.
Bei den Londonern etablierte sich Guehi als Stammspieler, gewann den FA Cup 2022/23 und debütierte im März 2022 für England. Mittlerweile stehen 26 Länderspiele und 188 Einsätze (11 Tore) für Palace in seiner Bilanz.
Marc Guehi: Leistungsdaten bei Crystal Palace
- Spiele: 188
- Tore: 11
- Assists: 8
- Einsatzminuten: 16.380
