Preisschild enthüllt: Schnappt Manchester City dem FC Bayern den Wunschverteidiger weg?

In München wird zwar weiterhin auf einen ablösefreien Wechsel im Sommer gesetzt, doch die Konkurrenz könnte diesen Plan durchkreuzen.

Denn klar ist inzwischen: Wer Guehi schon im Januar verpflichten will, muss tief in die Tasche greifen. Nach Informationen von Sky fordert Crystal Palace für einen sofortigen Transfer umgerechnet rund 45 bis 46 Millionen Euro. Eine Summe, die für einen Spieler mit auslaufendem Vertrag durchaus beachtlich ist.

Vor allem Manchester City soll ernsthaft darüber nachdenken, dieses Preisschild zu akzeptieren. Die Skyblues kämpfen mit personellen Engpässen in der Defensive und sehen in dem englischen Nationalspieler eine sofortige Verstärkung. Ein Winter-Deal würde City einen klaren Vorteil im Rennen um Guehi verschaffen - und könnte gleichzeitig die Hoffnungen des FC Bayern auf einen ablösefreien Sommertransfer zunichtemachen.