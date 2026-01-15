Die Zukunft von Marc Guehi zählt zu den spannendsten Transfergeschichten dieses Winters. Inzwischen ist auch klar, welches Preisschild Crystal Palace für den Innenverteidiger aufruft, der bei mehreren europäischen Topklubs auf dem Zettel steht - darunter auch beim FC Bayern München.
Preisschild enthüllt: Schnappt Manchester City dem FC Bayern den Wunschverteidiger weg?
In München wird zwar weiterhin auf einen ablösefreien Wechsel im Sommer gesetzt, doch die Konkurrenz könnte diesen Plan durchkreuzen.
Denn klar ist inzwischen: Wer Guehi schon im Januar verpflichten will, muss tief in die Tasche greifen. Nach Informationen von Sky fordert Crystal Palace für einen sofortigen Transfer umgerechnet rund 45 bis 46 Millionen Euro. Eine Summe, die für einen Spieler mit auslaufendem Vertrag durchaus beachtlich ist.
Vor allem Manchester City soll ernsthaft darüber nachdenken, dieses Preisschild zu akzeptieren. Die Skyblues kämpfen mit personellen Engpässen in der Defensive und sehen in dem englischen Nationalspieler eine sofortige Verstärkung. Ein Winter-Deal würde City einen klaren Vorteil im Rennen um Guehi verschaffen - und könnte gleichzeitig die Hoffnungen des FC Bayern auf einen ablösefreien Sommertransfer zunichtemachen.
Auch Arsenal und Liverpool mischen im Guehi-Poker mit
An der Säbener Straße beobachtet man die Situation daher sehr genau. Sportvorstand Max Eberl steht dem Bericht zufolge bereits in engem Austausch mit dem Umfeld des 25-Jährigen. Auch Arsenal und Liverpool sollen Interesse angemeldet haben, was den Konkurrenzkampf zusätzlich anheizt.
Trotzdem spricht aktuell offenbar noch einiges dafür, dass Guehi seine Zeit bei Crystal Palace bis zum Saisonende fortsetzt. Der Verteidiger soll selbst eher zu einem Wechsel im Sommer tendieren, wenn er ohne Ablöse frei entscheiden kann. Für die Bayern wäre das die wirtschaftlich attraktivste Lösung - zumal man trotz der geplanten Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano weiter nach Verstärkungen für die Innenverteidigung Ausschau hält.
Ob es tatsächlich bei diesem Szenario bleibt, hängt nun vor allem von City ab. Sollte der englische Meister Ernst machen und die genannte Ablöse auf den Tisch legen, könnte der Transferpoker schon in diesem Winter entschieden sein.
Marc Guehi: Leistungsdaten bei Crystal Palace
- Spiele: 188
- Tore: 11
- Assists: 8
- Einsatzminuten: 16.380