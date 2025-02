Raphinha hat berichtet, was der deutsche Coach unternommen hat, um dem Brasilianer das Vertrauen zu schenken.

Raphinha vom FC Barcelona hat betont, wie wichtig sein Ex-Trainer Xavi und sein derzeitiger Coach Hansi Flick für seinen Leistungsaufschwung gewesen sind. Nach einer schwächeren Vorsaison war der Brasilianer schon intensiv mit einem Abschied aus dem Camp Nou in Verbindung gebracht worden, doch er blieb und ist neben Lamine Yamal in dieser Spielzeit der große Leistungsträger in der Offensive der Katalanen.