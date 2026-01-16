"Das war ein schöner Gänsehautmoment": Joshua Kimmich schrieb Neuzugang des FC Bayern München eine besondere Nachricht

Bischof brauchte nicht lange, um sich in München einzuleben. Kompany setzte früh auf ihn und lässt ihn regelmäßig spielen. Während der 20-Jährige eigentlich im zentralen Mittelfeld zuhause ist, setzte ihn der Belgier zuletzt vermehrt als Linksverteidiger ein - auch dort überzeugte Bischof. In 14 Einsätzen für die Bayern bereitete er bislang drei Tore vor.

Zu seinen Lieblingsspielern zählt Bischof neben Vitinha von Paris Saint-Germain auch seinen jetzigen Bayern-Teamkollegen Joshua Kimmich. "Der hat mir, kurz nach Bekanntwerden meines Wechsels, als ich noch in Hoffenheim war, eine Nachricht geschrieben. Er hatte sich meine Nummer besorgt. Er schrieb, dass er, als er zu Bayern ging, noch kein Bundesliga-Spiel absolviert hatte - und sich trotzdem den Schritt zugetraut hätte. Und dass er mir das auch zutraut. Er meinte, dass er sich freut und dass er an mich glaubt. Das war ein schöner Gänsehautmoment, so viel Vertrauen vorab zu bekommen."