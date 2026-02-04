Thomas Müller verpasste bei der WM 2010 mit der deutschen Nationalmannschaft das so wichtige Halbfinale gegen Spanien wegen einer Gelbsperre. Auslöser war eine Szene, an der auch Lionel Messi beteiligt war.
Thomas Müller hadert mit bitterem WM-Moment: "Wäre der Ball nicht von Messi gekommen, der Schiri hätte mir keine Gelbe gegeben"
"Messi spielt am Strafraum einen Ball, den ich vor dem Strafraum an die Hand bekomme", beschrieb Müller die Szene im Interview mit der Sport Bild. "Wäre der Ball nicht von Messi gekommen, ich bin überzeugt, der Schiri hätte mir keine Gelbe gegeben. So war es meine zweite im Turnier, und ich war für das Halbfinale gegen Spanien gesperrt. Das war damals schon sehr bitter für mich."
Deutschland gewann das Viertelfinale gegen Argentinien zwar deutlich mit 4:0, unter anderem dank des frühen 1:0-Führungstreffers von Müller. Im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien unterlag das DFB-Team jedoch knapp mit 0:1 durch ein Kopfballtor von Carles Puyol und schied aus. Für Müller war das Großereignis in Südafrika aus individueller Sicht dennoch ein voller Erfolg: Mit fünf Toren avancierte er zum Torschützenkönig und wurde zudem zum besten jungen Spieler des Turniers gewählt.
Thomas Müller über Lionel Messi: "Da ist noch eine Rechnung offen"
Auch in den späteren Duellen mit Messi behielt Müller meist die Oberhand: Sieben der insgesamt elf Begegnungen gingen an die Bayern-Ikone, deren vier an Messi. Das bislang letzte Aufeinandertreffen entschied allerdings der Argentinier für sich. Beide lassen ihre Karrieren inzwischen in der MLS ausklingen, haben sich vom Kampf um Titel aber noch nicht verabschiedet. Im Finale um die MLS-Meisterschaft 2025 im Dezember setzte sich Messis Inter Miami mit 3:1 gegen Müllers Vancouver Whitecaps durch.
Der Deutsche gibt sich kämpferisch: "Messi gegen Müller ist natürlich eine schöne Geschichte, die ich gerne fortsetzen würde. Diese elf Duelle haben ja auch meine Karriere geprägt. Und wer mich kennt, weiß: Natürlich brenne ich auf die Revanche für die Niederlage im MLS-Finale."
Aktuell bereiten sich die MLS-Teams auf die Saison 2026 vor, die mit der Regular Season am 21. Februar startet. Für Müller steht das große Ziel bereits fest: "Ich würde mir für die Saison natürlich wünschen, dass wir wieder ins Finale kommen und es dann erneut gegen Inter Miami und Messi geht. Da ist wie gesagt noch eine Rechnung offen."
Thomas Müller: Seine Statistiken für die Vancouver Whitecaps
- Spiele: 13
- Tore: 9
- Vorlagen: 4
