Auch in den späteren Duellen mit Messi behielt Müller meist die Oberhand: Sieben der insgesamt elf Begegnungen gingen an die Bayern-Ikone, deren vier an Messi. Das bislang letzte Aufeinandertreffen entschied allerdings der Argentinier für sich. Beide lassen ihre Karrieren inzwischen in der MLS ausklingen, haben sich vom Kampf um Titel aber noch nicht verabschiedet. Im Finale um die MLS-Meisterschaft 2025 im Dezember setzte sich Messis Inter Miami mit 3:1 gegen Müllers Vancouver Whitecaps durch.

Der Deutsche gibt sich kämpferisch: "Messi gegen Müller ist natürlich eine schöne Geschichte, die ich gerne fortsetzen würde. Diese elf Duelle haben ja auch meine Karriere geprägt. Und wer mich kennt, weiß: Natürlich brenne ich auf die Revanche für die Niederlage im MLS-Finale."

Aktuell bereiten sich die MLS-Teams auf die Saison 2026 vor, die mit der Regular Season am 21. Februar startet. Für Müller steht das große Ziel bereits fest: "Ich würde mir für die Saison natürlich wünschen, dass wir wieder ins Finale kommen und es dann erneut gegen Inter Miami und Messi geht. Da ist wie gesagt noch eine Rechnung offen."