Das wäre für den BVB eine gute Nachricht! Bei Top-Star von Atalanta Bergamo bahnt sich offenbar eine irre Transferwende an

Das widerspricht den Informationen, die Transfer-Experte Fabrizio Romano am Samstag verbreitet, fundamental. Da hieß es, dass zwischen Fenerbahce und Atalanta eine grundsätzliche Einigung über ein Paket in Höhe von 40 Millionen Euro bestehe. Uneinig sei man sich jedoch noch bei den Zahlungsbedingungen. Atalanta habe den von Fenerbahce vorgeschlagenen Modalitäten für den Nigerianer noch nicht zugestimmt, schrieb Romano.

Sollte es zum Transfer kommen, egal zu welchem Klub, würden die Italiener ein ordentliches Transferplus erzielen: Lookman war im Sommer 2022 für "nur" knapp elf Millionen Euro von RB Leipzig nach Bergamo gewechselt, hat seinen Marktwert seitdem also fast vervierfacht.

In der laufenden Saison kommt der 28-Jährige auf drei Treffer und zwei Vorlagen in 19 Pflichtspielen.