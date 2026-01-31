Noch am Freitag hieß es, Ademola Lookman von Atalanta Bergamo stehe kurz vor einem Wechsel zu Fenerbahce nach Istanbul. Nun scheint es für den Top-Star des kommenden Champions-League-Gegners von Borussia Dortmund aber wohl noch Spanien gehen.
Das wäre für den BVB eine gute Nachricht! Bei Top-Star von Atalanta Bergamo bahnt sich offenbar eine irre Transferwende an
Informationen des Transfer-Experten Gianluca Di Marzio zufolge steht Lookman nun kurz vor einer Einigung mit Atletico Madrid. Demnach haben die Colchoneros bereits eine Einigung mit Atalanta erzielt, der Wechsel zu den Rot-Weißen soll so gut wie perfekt sein.
Sky Sport meldet zudem, dass sich auch die Einigung zwischen dem Spieler und Atletico nähert. Die Parteien hatten sich auf eine Ablösesumme von etwas mehr als 40 Millionen Euro einschließlich Boni geeinigt. Zudem wurde Lookman aus Bergamos Kader für das Spiel gegen Como gestrichen.
Einigung mit Fenerbahce stand bevor
Das widerspricht den Informationen, die Transfer-Experte Fabrizio Romano am Samstag verbreitet, fundamental. Da hieß es, dass zwischen Fenerbahce und Atalanta eine grundsätzliche Einigung über ein Paket in Höhe von 40 Millionen Euro bestehe. Uneinig sei man sich jedoch noch bei den Zahlungsbedingungen. Atalanta habe den von Fenerbahce vorgeschlagenen Modalitäten für den Nigerianer noch nicht zugestimmt, schrieb Romano.
Sollte es zum Transfer kommen, egal zu welchem Klub, würden die Italiener ein ordentliches Transferplus erzielen: Lookman war im Sommer 2022 für "nur" knapp elf Millionen Euro von RB Leipzig nach Bergamo gewechselt, hat seinen Marktwert seitdem also fast vervierfacht.
In der laufenden Saison kommt der 28-Jährige auf drei Treffer und zwei Vorlagen in 19 Pflichtspielen.
Lookman war auch Kandidat beim FC Bayern
Lookman galt im vergangenen Sommer noch als Kandidat beim FC Bayern München. Zuvor wollte er seinen Abgang aus Bergamo gegen Ende des Transferfensters erzwingen, in einem Statement auf seinen Social-Media-Kanälen warf er dem Klub Wortbruch vor, weil Atalanta eine Ablöse für den 28-Jährigen verlangte, die interessierte Klubs wie Inter Mailand oder Atletico nicht bezahlen wollten und daher von einer Verpflichtung Abstand nahmen.
"Obwohl ich ein Angebot erhalten habe, das dem entspricht, was meiner Meinung nach besprochen worden war, blockiert der Verein aus Gründen, die ich nicht verstehe, diese Möglichkeit. Als Resultat habe ich keine andere Wahl, als für das einzustehen, was mir versprochen wurde. Genug ist genug", schrieb Lookman, der in der Vorsaison in 40 Pflichtspielen 20 Tore schoss und sieben vorbereitete.
Ademola Lookman: Seine Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 19
- Tore: 3
- Vorlagen: 2