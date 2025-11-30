Manchester United möchte angeblich die Besetzung des Mittelfelds umgestalten. Dabei schielt man einem Bericht zufolge auf die Verpflichtung eines Spielers von Real Madrid.
Das wäre eine Transferüberraschung! Manchester United plant offenbar Offerte über 100 Millionen Euro für Star von Real Madrid
Die englische ZeitungThe Mirror berichtet, dass United ein Angebot in Höhe von umgerechnet rund 100 Millionen Euro für Federico Valverde vorbereitet. Demnach liege Madrids Bewertung des Uruguayers aber höher: Real pocht angeblich auf einen Preis von rund 114 Millionen Euro. United stünde jedoch vor der großen Herausforderung, so heißt es weiter, Valverde davon zu überzeugen, die Madrilenen für einen Klub zu verlassen, der nicht in der Champions League spielt.
- Getty Images Sport
Valverde war zuletzt in die Schlagzeilen geraten
Valverde war zuletzt Anfang Oktober in die Schlagzeilen geraten. Grund war seine Nicht-Berücksichtigung im Champions-League-Spiel von Real bei Kairat Almaty. Die Spekulationen, warum Real-Coach Xabi Alonso 90 Minuten lang auf ihn verzichtete, nachdem der Mittelfeldspieler noch bei der Pressekonferenz am Tag vor dem Duell vor den Journalisten auf dem Podium gesessen hatte, entkräftete Valverde dann selbst mit einem Social-Media-Post.
Valverde war während der Pressekonferenz hart mit seinem eigenen Team nach der 2:5-Niederlage gegen den Stadtrivalen Atletico Madrid ins Gericht gegangen. Er hatte seiner Mannschaft unter anderem die richtige Einstellung abgesprochen.
Als Alonso dann auf Valverde in Kasachstan verzichtete, wurde in spanischen Medien darüber spekuliert, dass es sich um eine "Rache-Aktion" des Coaches für die harten Worte handeln könnte. Außerdem kam das Gerücht auf, dass Mittelfeldspieler Valverde einen erneuten Einsatz als Aushilfs-Rechtsverteidiger abgelehnt habe - und deshalb auf die Bank verbannt worden sei. Im Anschluss erklärte Alonso jedoch, dass seine Entscheidung, Valverde nicht zu bringen, schon vor der Pressekonferenz festgestanden habe.
Valverde ist Vize-Kapitän von Real
Kurz darauf hieß es in der spanischen Sportzeitung Marca, Valverde habe während des Spiels bei Kairat Almaty das Aufwärmen verweigert. Ein im Internet aufgetauchtes Video untermauerte diese Behauptung.
Valverde habe in der Halbzeitpause als einziger Ersatzspieler auf der Bank gesessen, während sich seine Teamkollegen aufwärmten. Ein bei X verbreitetes Video zeigte das Aufwärmen der Real-Spieler in der zweiten Halbzeit an der Seitenlinie: Während Eduardo Camavinga und Co. ihre Übungen absolvierten, stand Valverde mit den Händen auf dem Rücken am Rand und schaute dem Spiel zu.
Der 27 Jahre alte Valverde kam von Penarol aus seiner Heimat Uruguay zu Real und spielte zunächst für das Reserveteam, bevor er 2018 sein Debüt in der ersten Mannschaft gab. Valverde war eine Schlüsselfigur in einer der erfolgreichsten Epochen des Vereins, gewann zahlreiche Titel, darunter mehrere La-Liga-Meisterschaften und zwei Champions-League-Titel. Zudem ereitete das Siegtor im CL-Finale 2022 vor.
Er ist aktuell Vize-Kapitän der Mannschaft. Valverde hat bereits 340 Spiele in allen Wettbewerben für die Madrilenen bestritten (32 Tore, 35 Vorlagen).
Valverdes Statistiken bei Real
- Pflichtspiele: 340
- Tore: 32
- Vorlagen: 35
- Gelbe Karten: 33
- Gelb-Rote-Karten: 1