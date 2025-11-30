Das wäre eine Transferüberraschung! Manchester United plant offenbar Offerte über 100 Millionen Euro für Star von Real Madrid

Valverde war zuletzt Anfang Oktober in die Schlagzeilen geraten. Grund war seine Nicht-Berücksichtigung im Champions-League-Spiel von Real bei Kairat Almaty. Die Spekulationen, warum Real-Coach Xabi Alonso 90 Minuten lang auf ihn verzichtete, nachdem der Mittelfeldspieler noch bei der Pressekonferenz am Tag vor dem Duell vor den Journalisten auf dem Podium gesessen hatte, entkräftete Valverde dann selbst mit einem Social-Media-Post.

Valverde war während der Pressekonferenz hart mit seinem eigenen Team nach der 2:5-Niederlage gegen den Stadtrivalen Atletico Madrid ins Gericht gegangen. Er hatte seiner Mannschaft unter anderem die richtige Einstellung abgesprochen.

Als Alonso dann auf Valverde in Kasachstan verzichtete, wurde in spanischen Medien darüber spekuliert, dass es sich um eine "Rache-Aktion" des Coaches für die harten Worte handeln könnte. Außerdem kam das Gerücht auf, dass Mittelfeldspieler Valverde einen erneuten Einsatz als Aushilfs-Rechtsverteidiger abgelehnt habe - und deshalb auf die Bank verbannt worden sei. Im Anschluss erklärte Alonso jedoch, dass seine Entscheidung, Valverde nicht zu bringen, schon vor der Pressekonferenz festgestanden habe.