Das wäre eine dicke Überraschung! Bedient sich Barca in der Bundesliga bei Union Berlin?

Aufgrund der finanziellen Schieflage der Katalanen sind die Möglichkeiten begrenzt, weshalb verhältnismäßig unbekannte Namen oder alternde Spieler auf besagter Liste stehen. Darunter auch Diogo Leite von Bundesligist Union Berlin.

Der Vertrag des 26-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus, weshalb er im Winter vergleichsweise günstig zu haben wäre. Als Linksfuß erfülle der Portugiese das gewünschte Profil von Trainer Hansi Flick, dennoch stünden andere Spieler weiter oben auf dem Zettel. Die Eisernen sollen zehn Millionen Euro fordern, auch Fenerbahce Istanbul und der AC Florenz werden Interesse nachgesagt.

Die restlichen gehandelten Spieler für eine Übergangslösung im Winter sind demnach Nicolas Otamendi (Benfica Lissabon, 37 Jahre alt), Stefan de Vrij (Inter Mailand, 33), Marcos Senesi (AFC Bournemouth, 28), Diego Llorente (Betis Sevilla, 32), Luiz Felipe (Rayo Vallecano, 28) und Juan Foyth (FC Villarreal, 27). Wer der derzeitige Favorit von Barca ist, geht aus dem Bericht nicht hervor.