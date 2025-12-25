Durch die schwierige Situation in der Abwehr sieht sich der FC Barcelona offenbar zum Handeln gezwungen. Die katalanische Zeitung Mundo Deportivo hat nun eine Kandidatenliste von Barca enthüllt, die durchaus überraschende Lösungen bietet.
Das wäre eine dicke Überraschung! Bedient sich Barca in der Bundesliga bei Union Berlin?
Leite von Union Berlin auf Barcas Liste?
Aufgrund der finanziellen Schieflage der Katalanen sind die Möglichkeiten begrenzt, weshalb verhältnismäßig unbekannte Namen oder alternde Spieler auf besagter Liste stehen. Darunter auch Diogo Leite von Bundesligist Union Berlin.
Der Vertrag des 26-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus, weshalb er im Winter vergleichsweise günstig zu haben wäre. Als Linksfuß erfülle der Portugiese das gewünschte Profil von Trainer Hansi Flick, dennoch stünden andere Spieler weiter oben auf dem Zettel. Die Eisernen sollen zehn Millionen Euro fordern, auch Fenerbahce Istanbul und der AC Florenz werden Interesse nachgesagt.
Die restlichen gehandelten Spieler für eine Übergangslösung im Winter sind demnach Nicolas Otamendi (Benfica Lissabon, 37 Jahre alt), Stefan de Vrij (Inter Mailand, 33), Marcos Senesi (AFC Bournemouth, 28), Diego Llorente (Betis Sevilla, 32), Luiz Felipe (Rayo Vallecano, 28) und Juan Foyth (FC Villarreal, 27). Wer der derzeitige Favorit von Barca ist, geht aus dem Bericht nicht hervor.
- Getty Images Sport
Flick muss kreativ werden: Barca hat große Abwehrsorgen
Klar ist, dass der aktuelle Tabellenführer in LaLiga einen Engpass in der Abwehrzentrale hat. Nach dem Rückzug des unter mentalen Problemen leidenden Ronald Araujo auf unbestimmte Zeit zog sich zuletzt Andreas Christensen eine schwere Kreuzbandverletzung zu. In Pau Cubarsi und Eric Garcia stehen Flick somit nur zwei gelernte Innenverteidiger zur Verfügung, da auch der zumeist hinten rechts eingesetzte Jules Kounde verletzungsbedingt fehlt. Unlängst testete der frühere Bundestrainer auch Linksverteidiger Gerard Martin in der Innenverteidigung aus.
Im Sommer will Barca dem Vernehmen nach mindestens ein Regal höher zugreifen. Zu den Kandidaten sollen Murillo (Nottingham Forest), Josko Gvardiol (Manchester City), Alessandro Bastoni (Inter Mailand) und Marc Guehi (Crystal Palace) gehören. Auch lose Gerüchte um Nico Schlotterbeck halten sich, dessen Zukunft beim BVB unklar ist. Allerdings stellt sich jeweils die Frage, ob Barcas Konto in rund einem halben Jahr für eine derartige Investition genügend gefüllt ist.
Barca an der Spitze: Die Tabelle von LaLiga
Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte 1 FC Barcelona 18 51:20 46 2 Real Madrid 18 36:16 42 3 Atlético Madrid 18 33:16 37 4 Villarreal CF 16 31:15 35 5 Espanyol Barcelona 17 22:17 33