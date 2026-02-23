Im Rahmen eines Termins für seinen Sponsor Enterprise Rent-A-Car und dessen Kampagne 'Real-Club-Legends' erklärte der ehemalige Nationalspieler und Profi der Königlichen, dass Alonso ungeachtet seiner Entlassung in Madrid nach wie vor gefragt sei und bald wieder einen Job bei einem Topklub übernehmen werde.
Das wäre ein absoluter Hammer! Experte prognostiziert spektakuläres Trainer-Comeback bei Real Madrid
"Ich bin mir sicher, dass er weiterhin einer der besten Trainer der Welt sein wird. Was er mit Leverkusen erreicht hat, war herausragend. Wenn man auf die ersten vier Monate in Leverkusen zurückblickt, dann hatte er dort ebenfalls zu kämpfen. Er hat einige Spiele verloren, die Ergebnisse waren nicht so gut. Es brauchte Zeit, um sein System zu implementieren. Sein Spielstil braucht Zeit, Kommunikation auf dem Platz, Verständnis der Spieler und Vertrauen", so Khedira.
Bei Real habe Alonso diese Zeit nicht bekommen. "Vielleicht hat er sich zu sehr auf seinen Stil und nicht auf den Stil, den seine Topspieler gebraucht hätten, fokussiert hat. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Real Madrid ist natürlich etwas Besonderes", meinte Khedira, laut dem es nur eine Frage der Zeit sei, bis man den 44-Jährigen wieder auf der Trainerbank sehen werde. "Ich glaube, dass Xabi Alonso bald Trainer eines Topklubs sein wird. In Europa, in England oder anderswo. Er wird erneut ein Champion sein."
- Getty Images
Real Madrid: Alvaro Arbeola soll bereits angezählt sein
Sogar eine Rückkehr zu den Königlichen hält Khedira für möglich. "Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er, sagen wir in 10 oder 15 Jahren, wieder Trainer bei Real Madrid sein wird", analysierte der Weltmeister von 2014 und fügte an: "Dann wird er ein anderer Trainer sein, Nicht unbedingt ein besserer, aber vielleicht ein anderer, um mit der Situation besser umzugehen."
Die Qualität, um die besten Vereine dieser Welt zu trainieren, habe Alonso allemal. "Ich sehe ihn auf dem gleichen Niveau wie (Jose) Mourinho, (Pep) Guardiola und (Carlo) Ancelotti. Er hat alles, was einen Top-Trainer ausmacht", so Khedira.
- Getty Images
Alonso war im vergangenen Sommer nach zwei äußerst erfolgreichen Jahren bei Bayer 04 Leverkusen, wo er 2024 unter anderem das Double aus Meisterschaft und Pokal gewann, auf die Trainerbank seines Ex-Vereins Real Madrid gewechselt.
Bei den Blancos musste er allerdings nach nur etwas mehr als einem halben Jahr bereits wieder seine Koffer packen - spanische Medien berichteten von einem angespannten Verhältnis zwischen Alonso und Teilen der Mannschaft um die beiden Topstars Kylian Mbappe und Vinicius Junior.
Seine Nachfolge in Madrid trat Alonsos früherer Teamkollege und Freund Alvaro Arbeloa an, unter dem es sportlich jedoch nur bedingt besser läuft. In der spanischen LaLiga liegen die Königlichen hinter Erzrivale Barcelona nur auf dem zweiten Tabellenplatz, zudem muss man in der Champions League den Umweg über die Playoffs gehen. Jüngst hatte Medien deshalb berichtet, dass auch Arbeloa bereits angezählt sei.
Häufig gestellte Fragen
Er kam am 25. November 1981 zur Welt – in Tolosa, im Baskenland. Seine Wurzeln und seine Art, Fußball zu denken, sind eng mit dieser Region verbunden.
Xabi Alonso hat als Profifußballer eine Weltkarriere hingelegt. Insgesamt 18 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Laufbahn als Fußballer gewinnen. Neben zahlreichen Titeln auf Klub-Ebene, wurde Alonso 2010 Weltmeister. 2008 und 2012 gewann er mit dem spanischen Nationalteam zudem die Europameisterschaft. Auch individuell wurde der frühere Mittelfeldmann in seiner Karriere ausgezeichnet, so wurde er 2003 zum Fußballer des Jahres in Spanien gewählt.
Xabi Alonso startete 1999 bei Real Sociedad, spielte später für Liverpool, Real Madrid und Bayern München – und gewann dabei zahlreiche Titel, darunter zweimal die Champions League. 2017 beendete er seine Karriere.
Xabi Alonso hat in seiner Karriere bislang insgesamt drei Titel feiern können. In der Saison 2023/24 führte er Bayer Leverkusen zum Double und damit zum Gewinn der deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals. Im Jahr 2024 sicherte sich der Spanier mit den Leverkusenern zudem den Supercup.
Als Spieler konnte Xabi Alonso in seiner Karriere zweimal die Champions League gewinnen: 2005 mit dem FC Liverpool und 2014 mit Real Madrid. Als Trainer konnte sich Alonso bislang jedoch noch nicht den Henkelpott sichern.
Xabi Alonso startete seine Trainertätigkeit bei den Junioren von Real Madrid und im Anschluss bei Real Sociedad B in der dritten spanischen Liga. 2022 heuerte Alonso dann bei Bayer Leverkusen an und traf dort unter anderem auf Florian Wirtz, der unter Alonso zu einem Starspieler reifte. Aber auch mit Jeremie Frimpong oder den Routiniers Jonathan Tah und Granit Xhaka haben in Leverkusen unter Alonso namhafte Spieler gespielt. 2025 wechselte Alonso schließlich zu Real Madrid. Der Spanier ist nun für die starbesetzten Madrilenen zuständig. Derzeit trainiert er unter anderem Spieler wie Kylian Mbappe, Jude Bellingham oder Vinicius Junior.
Man schätzt sein Vermögen auf etwa 20 Millionen Dollar, also gut 18,5 Millionen Euro. Ein Großteil stammt noch aus seiner aktiven Zeit – bei Vereinen wie Liverpool, Real Madrid oder den Bayern. Als Trainer bei Real verdient er inzwischen 6 bis 8 Millionen Euro pro Jahr, heißt es. Prämien kommen wohl noch obendrauf.
Drei: Jontxu, Ane und Emma. Seine Frau Nagore und die Familie sind ihm wichtig – das merkt man in Interviews und öffentlichen Auftritten immer wieder.
Seit 2009 ist er mit Nagore Aranburu verheiratet – eine Jugendliebe, die ihn durch alle Stationen begleitet hat.
Die Auszeichnung Welttrainer des Jahres konnte Xabi Alonso während seiner Trainerlaufbahn bislang noch nicht gewinnen. Im Jahr 2024, nachdem er mit Bayer Leverkusen das Double und den Supercup holte, landete der Spanier allerdings in den Top drei bei der Wahl zum Welttrainer des Jahres. Mit 22 zu 26 Punkten musste er sich bei der Verleihung einzig Carlo Ancelotti geschlagen geben.
Ja – "La Barba Roja", also der rote Bart. In Spanien wurde dieser Spitzname zum Symbol für seine Aura, seine Ruhe und seinen unverwechselbaren Look auf dem Platz.