Das wäre ein absoluter Hammer! Experte prognostiziert spektakuläres Trainer-Comeback bei Real Madrid

"Ich bin mir sicher, dass er weiterhin einer der besten Trainer der Welt sein wird. Was er mit Leverkusen erreicht hat, war herausragend. Wenn man auf die ersten vier Monate in Leverkusen zurückblickt, dann hatte er dort ebenfalls zu kämpfen. Er hat einige Spiele verloren, die Ergebnisse waren nicht so gut. Es brauchte Zeit, um sein System zu implementieren. Sein Spielstil braucht Zeit, Kommunikation auf dem Platz, Verständnis der Spieler und Vertrauen", so Khedira.

Bei Real habe Alonso diese Zeit nicht bekommen. "Vielleicht hat er sich zu sehr auf seinen Stil und nicht auf den Stil, den seine Topspieler gebraucht hätten, fokussiert hat. Das ist vielleicht der wichtigste Punkt. Real Madrid ist natürlich etwas Besonderes", meinte Khedira, laut dem es nur eine Frage der Zeit sei, bis man den 44-Jährigen wieder auf der Trainerbank sehen werde. "Ich glaube, dass Xabi Alonso bald Trainer eines Topklubs sein wird. In Europa, in England oder anderswo. Er wird erneut ein Champion sein."