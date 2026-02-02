"Das verdient van Dijk in Liverpool nicht": Ex-Profi kritisiert FC Bayern wegen Dayot Upamecano heftig

"Das zeigt im Moment die Machtlosigkeit des FC Bayern. Das geht jetzt schon fast ein Jahr. Im März war man sich fast einig. Dann hätte man ihn für viel weniger Geld bekommen. Dann hat man Musiala und Davies vor ihm verlängert und er hat mitbekommen, was sie für ein Gehalt und Handgeld bekommen. Dann hat er gesagt: 'Ich will mehr Geld'. Dann hat man wieder verhandelt. Das muss man sich mal vorstellen", sagte Hamann am Sonntagabend bei Sky90.

Der 52-Jährige weiter: "Ich würde mal in Frage stellen, ob der Aufsichtsrat so zufrieden ist mit dem Herrn Eberl und Freund und was sie gemacht haben mit Upamecano. Jetzt, Anfang Februar, läuft man ihm hinterher."