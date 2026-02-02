Nach Ansicht von Sky-Experte Dietmar Hamann wird der FC Bayern München von Dayot Upamecano vorgeführt. Der Rekordmeister will den im Sommer auslaufenden Vertrag des Verteidigers verlängern, der Franzose zögert jedoch weiterhin.
"Das verdient van Dijk in Liverpool nicht": Ex-Profi kritisiert FC Bayern wegen Dayot Upamecano heftig
- Getty Images
"Das zeigt im Moment die Machtlosigkeit des FC Bayern. Das geht jetzt schon fast ein Jahr. Im März war man sich fast einig. Dann hätte man ihn für viel weniger Geld bekommen. Dann hat man Musiala und Davies vor ihm verlängert und er hat mitbekommen, was sie für ein Gehalt und Handgeld bekommen. Dann hat er gesagt: 'Ich will mehr Geld'. Dann hat man wieder verhandelt. Das muss man sich mal vorstellen", sagte Hamann am Sonntagabend bei Sky90.
Der 52-Jährige weiter: "Ich würde mal in Frage stellen, ob der Aufsichtsrat so zufrieden ist mit dem Herrn Eberl und Freund und was sie gemacht haben mit Upamecano. Jetzt, Anfang Februar, läuft man ihm hinterher."
FCB-Führung angeblich von Upamecanos Unentschlossenheit genervt
Laut einem aktuellen Bericht von Sky ist die Führung des FC Bayern zunehmend genervt von Upamecanos Unentschlossenheit. Den Angaben zufolge haben Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund sogar die Zustimmung des Aufsichtsrats, das Vertragsangebot zurückzuziehen, sollte Upamecano nicht innerhalb weniger Tage unterschreiben. Sowohl Hoeneß als auch Ex-FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge stünden in der Causa voll hinter Eberl und Freund, heißt es.
Upamecano liegt seit Wochen ein hochdotiertes Angebot vor: Bis zu 20 Millionen Euro Jahresgehalt inklusive Boni, 20 Millionen Euro Handgeld und sogar eine Ausstiegsklausel ab 2027 über 65 Millionen Euro. Ein ungewöhnliches Entgegenkommen, das intern umstritten ist. "Das verdient Virgil van Dijk in Liverpool nicht. Und ein Maldini ist er nicht", regte sich Hamann über Upamecanos Forderungen auf. Der Italiener Paolo Maldini zählte bei der AC Milan einst lange zu den besten Innenverteidigern der Welt.
FC Bayern - Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Sonntag, 8. Februar: FC Bayern - TSG Hoffenheim (Bundesliga)
- Mittwoch, 11. Februar: FC Bayern - RB Leipzig (DFB-Pokal)
- Samstag, 14. Februar: SV Werder Bremen - FC Bayern (Bundesliga)
