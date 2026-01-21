Gareth Bale hat verraten, warum Xabi Alonso aus seiner Sicht bei seinem langjährigen Klub Real Madrid gescheitert ist.
"Das überrascht mich nicht": Ehemaliger Superstar nennt Gründe für Scheitern von Xabi Alonso bei Real Madrid
Gareth Bale: "Bei Real Madrid muss man kein Trainer sein"
"Das überrascht mich nicht. Ich verstehe genau, wie Real Madrid tickt, und wenn die Ergebnisse ausbleiben – und es müssen nicht viele sein –, ist man weg", sagte Bale in seiner Funktion als TV-Experte beim Heimspiel seines Ex-Klubs Tottenham Hotspur gegen den BVB am Dienstag (2:0).
Bale, der 258 Spiele im Dress der Königlichen absolvierte und in neun Jahren zahlreiche Titel in Madrid bejubelte und auch selbst zu verantworten hat, nannte Alonso "zwar einen unglaublichen Trainer", der bei Bayer Leverkusen "hervorragende" Arbeitet geleistet habe. "Aber wenn man zu Real Madrid kommt, muss man kein Trainer sein. Viel wichtiger als Trainer zu sein, ist es, die Egos in der Kabine zu managen. Man muss die Egos beruhigen, man muss nicht viel Taktikarbeit leisten. Man hat Stars in der Kabine, die Spiele im Handumdrehen entscheiden können. Er ist ein fantastischer Trainer, mit viel technischem Verständnis. Aber das hat bei Real einfach nicht funktioniert."
- Getty/GOAL
Brisante Gerüchte begleiteten Alonsos kurze Amtszeit bei Real
Schon in den ersten Monaten nach seinem Amtsantritt hatte es Gerüchte gegeben, wonach Alonso Teile der Kabine verloren habe. Allen voran mit Superstar Vinicius Junior war er dem Vernehmen nach mehrfach aneinander geraten, der sogar öffentlich und medienwirksam gegen den Spanier polterte.
Die Legende von Alonsos langjährigem Verein FC Liverpool, Jamie Carragher, schlug in eine ähnliche Kerbe. "Ich denke, es ist das Beste, dass Xabi weg ist. Er kam mit einer bestimmten Vorstellung, und es wurde schnell klar, dass er nicht so trainieren durfte, wie er wollte. Dass er die Mannschaft nicht so aufbauen konnte, wie er es wollte. Es gab Probleme mit einigen Spielern, die seine Ideen nicht mittragen konnten", sagte er bei CBS Sports.
Darüber hinaus gab es in Folge der Entlassung Spekulationen, wonach Alonso selbst die Geduld mit seiner Mannschaft verloren habe. Auch von einem heftigen Ausraster war die Rede.
Xabi Alonso: Pause bis zum Sommer - und dann Liverpool?
Auf den 44-Jährigen folgte Alvarao Arbeloa, der sich zuvor um die zweite Mannschaft der Madrilenen gekümmert hatte, und unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Wie es für Alonso weitergeht, ist derweil offen. Laut Times will er zunächst eine Pause machen und erst im kommenden Sommer an die Seitenlinie zurückkehren.
Ein mögliches Ziel wäre dann der FC Liverpool, sollten sich die Ergebnisse unter Meistercoach Arne Slot nicht langfristig verbessern. Seinem Herzensverein hatte er für Real Madrid abgesagt, auch der FC Bayern München zeigte großes Interesse.
Xabi Alonso: Statistiken bei Real Madrid
- Spiele: 28
- Siege: 20
- Remis: 3
- Niederlagen: 5
- Punkteschnitt: 2,25