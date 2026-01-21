"Das überrascht mich nicht": Ehemaliger Superstar nennt Gründe für Scheitern von Xabi Alonso bei Real Madrid

"Das überrascht mich nicht. Ich verstehe genau, wie Real Madrid tickt, und wenn die Ergebnisse ausbleiben – und es müssen nicht viele sein –, ist man weg", sagte Bale in seiner Funktion als TV-Experte beim Heimspiel seines Ex-Klubs Tottenham Hotspur gegen den BVB am Dienstag (2:0).

Bale, der 258 Spiele im Dress der Königlichen absolvierte und in neun Jahren zahlreiche Titel in Madrid bejubelte und auch selbst zu verantworten hat, nannte Alonso "zwar einen unglaublichen Trainer", der bei Bayer Leverkusen "hervorragende" Arbeitet geleistet habe. "Aber wenn man zu Real Madrid kommt, muss man kein Trainer sein. Viel wichtiger als Trainer zu sein, ist es, die Egos in der Kabine zu managen. Man muss die Egos beruhigen, man muss nicht viel Taktikarbeit leisten. Man hat Stars in der Kabine, die Spiele im Handumdrehen entscheiden können. Er ist ein fantastischer Trainer, mit viel technischem Verständnis. Aber das hat bei Real einfach nicht funktioniert."