"Das sind nicht unsere Werte!" Fans des FC Augsburg stinksauer auf Sandro Wagner - FCA-Trainer reagiert angefasst

Angesprochen auf die Banner, sagte Wagner nach der 0:1-Niederlage bei Sky, dass er sie während des Spiels gar nicht wahrgenommen hätte. Der Pay-TV-Sender hatte jedoch ein Bild parat, die Vorwürfe betete Moderatorin Nele Ocik herunter. Wagner reagierte angefasst: "Das hast du super vorgelesen, muss ich sagen."

Nach einem "Danke" der Moderatorin bezog Wagner dann aber doch Stellung. "Ein Unmut als Zuschauer, wenn die Ergebnisse nicht da sind - das ist doch ganz normal. Das müssen wir akzeptieren. Punkt." Für ihn persönlich sei die Reaktion "natürlich schade", ergänzte Wagner. "Ich sehe jetzt nicht meinen Namen, aber grundsätzlich ist es schade, wenn die Zuschauer nicht zufrieden sind."

Bei einer vorherigen Frage, dass er sich nach den Pleiten gegen Bochum und Leipzig nicht den Fans gestellt hatte, antwortete Wagner zudem etwas irreführend. Er wolle sich nämlich "ungerne feiern lassen" und ergänzte: "Wenn wir mal verlieren, dann stelle ich mich natürlich." Auf den Einwurf, dass er dies zuletzt eben zweimal nicht tat, reagierte der frühere Stürmer nicht und fuhr fort: "Es war eher für den Sieg gemeint, dass ich kein Trainer bin, der auf der Bühne sitzt. Dass es dann anders gesehen wird, alles gut. Deshalb war es mir wichtig, heute auch hinzugehen. Ich stehe da, ich verstecke mich nicht."