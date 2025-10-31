Die nächste Breitseite für Sandro Wagner! Während des Bundesliga-Spiels des FC Augsburg gegen Borussia Dortmund haben die Fans des FCA sich mit Bannern in der Kurve deutlich ausgedrückt.
"Das sind nicht unsere Werte!" Fans des FC Augsburg stinksauer auf Sandro Wagner - FCA-Trainer reagiert angefasst
WAS IST PASSIERT?
"Große Worte, keine Taten – wie lange wollt ihr noch warten?", stand auf einem von fünf Bannern. "Imagewechsel vollbracht: Von der Grauen Maus zur Schießbude der Liga" und "Personenkult und Marketingwahn: Das sind nicht unsere Werte!" standen auf weiteren.
Außerdem fragten die Ultras: "Sollen wir euch das kämpfen beibringen?" Während diese vier Banner in schwarzer Schrift daherkamen, war das letzte in rot besonders hervorgehoben: "Niemand ist größer als der Verein!"
WAS WURDE GESAGT?
Angesprochen auf die Banner, sagte Wagner nach der 0:1-Niederlage bei Sky, dass er sie während des Spiels gar nicht wahrgenommen hätte. Der Pay-TV-Sender hatte jedoch ein Bild parat, die Vorwürfe betete Moderatorin Nele Ocik herunter. Wagner reagierte angefasst: "Das hast du super vorgelesen, muss ich sagen."
Nach einem "Danke" der Moderatorin bezog Wagner dann aber doch Stellung. "Ein Unmut als Zuschauer, wenn die Ergebnisse nicht da sind - das ist doch ganz normal. Das müssen wir akzeptieren. Punkt." Für ihn persönlich sei die Reaktion "natürlich schade", ergänzte Wagner. "Ich sehe jetzt nicht meinen Namen, aber grundsätzlich ist es schade, wenn die Zuschauer nicht zufrieden sind."
Bei einer vorherigen Frage, dass er sich nach den Pleiten gegen Bochum und Leipzig nicht den Fans gestellt hatte, antwortete Wagner zudem etwas irreführend. Er wolle sich nämlich "ungerne feiern lassen" und ergänzte: "Wenn wir mal verlieren, dann stelle ich mich natürlich." Auf den Einwurf, dass er dies zuletzt eben zweimal nicht tat, reagierte der frühere Stürmer nicht und fuhr fort: "Es war eher für den Sieg gemeint, dass ich kein Trainer bin, der auf der Bühne sitzt. Dass es dann anders gesehen wird, alles gut. Deshalb war es mir wichtig, heute auch hinzugehen. Ich stehe da, ich verstecke mich nicht."
- Imago Images
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
In den zehn Pflichtspielen vor der BVB-Pleite gab es bereits sechs Niederlagen, ein Unentschieden und nur drei Siege für den FCA. Mit nun 21 Gegentoren haben sie aktuell die meisten der Liga kassiert.
WUSSTEST DU DAS?
Wagner steht entsprechend massiv in der Kritik. Die Augsburger zeigten sich bisher dennoch geduldig und warten auf den Durchbruch. Ganz zum Unverständnis seiner Fans.
Sportdirektor Benjamin Weber bekannte sich auch nach dem BVB-Spiel zu Wagner: "Wir arbeiten sehr gut zusammen. (...) Die Spieler als auch wir haben da ein sehr gutes Gefühl. Das braucht Zeit - und deswegen verstehe ich da auch komplett die Unzufriedenheit. Natürlich wollen wir jetzt auch schon mehr Punkte haben."