Der ehemalige Dortmunder läuft in dieser Woche so richtig heiß und leistet in der PSG-Historie Einmaliges.

Mit seinem Dreierpack beim 5:2-Sieg von PSG gegen Stade Brest in der Ligue 1 hat sich Angreifer Ousmane Dembele in den Geschichtsbüchern des französischen Meisters verewigt. Artikel wird unten fortgesetzt