Der Ägypter ist in glänzender Verfassung und schraubt seine Leistungsdaten in dieser Saison weiter in die Höhe.

Mohamed Salah vom FC Liverpool hat am Wochenende eine besondere Marke erreicht. Der Stürmer erzielte gegen Brighton & Hove Albion den 2:1-Siegtreffer für die Reds, es war seine 25. Torbeteiligung in dieser Saison.