Der Norweger ist gegen die Spurs der Matchwinner und schraubt seine individuellen Werte weiter in die Höhe.

Erling Haaland trägt sich weiter munter in die Geschichtsbücher der Premier League ein. Beim 1:0-Erfolg von Manchester City am Mittwochabend in der Premier League bei Tottenham Hotspur markierte der ehemalige Stürmer des BVB einen besonderen Treffer.