Das schaffte Robert Lewandowski in deutlich mehr Saisons kaum öfters! Harry Kane liefert irre Zahlen beim FC Bayern München

"Die anderen Jungs haben den Gegner müde gemacht und dann kommt Harry und schießt seine drei Tore", sagte Bayerns Trainer Vincent Kompany derweil nach der Partie in Stuttgart bei DAZN zu seiner Entscheidung, Kane zunächst zu schonen. "Ich bin nicht daran gewöhnt, habe es diese Saison aber schon ein paar Mal gemacht", meinte Kane selbst bei Sky zu seiner Jokerrolle. "Der Coach wollte mich frisch halten und Energie sparen lassen. Ich kam nach 60 Minuten mit ein paar anderen Jungs rein, wir konnten die sich bietenden Räume nutzen und Tore erzielen."

Am Dienstag dürfte Kane wieder in der Startformation stehen, wenn Bayern nach dem 1:3 bei Arsenal in der Champions League zuhause gegen Sporting Lissabon wieder in die Erfolgsspur finden will.