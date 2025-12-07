Erst nach einer Stunde eingewechselt, schnürte Harry Kane bei Bayern Münchens 5:0-Sieg in Stuttgart am Samstagnachmittag noch einen Dreierpack. Es war in seinem 76. Bundesliga-Einsatz bereits der zehnte Hattrick des englischen Stürmerstars. Damit ist er Ex-FCB-Stürmer Robert Lewandowski schon dicht auf den Fersen, der in der Bundesliga für Borussia Dortmund und Bayern auf insgesamt 16 Hattricks kam.
Das schaffte Robert Lewandowski in deutlich mehr Saisons kaum öfters! Harry Kane liefert irre Zahlen beim FC Bayern München
Lewandowski spielte für zwölf Saisons in der Bundesliga
Der feine Unterschied: Lewandowski absolvierte zwölf Spielzeiten in der Bundesliga (vier für den BVB), während Kane seine dritte Saison noch nicht einmal zur Hälfte beendet hat.
Zudem schraubte Kane sein Torekonto für Bayern auf 113 Treffer in gerade mal 118 Einsätzen in die Höhe. Und: Der 32-Jährige steht in 2025 nun bei 58 Toren für Verein und Nationalmannschaft - sein persönlicher Rekord innerhalb eines Kalenderjahres.
- Getty Images Sport
Kompany hatte einen Plan für Kane
"Die anderen Jungs haben den Gegner müde gemacht und dann kommt Harry und schießt seine drei Tore", sagte Bayerns Trainer Vincent Kompany derweil nach der Partie in Stuttgart bei DAZN zu seiner Entscheidung, Kane zunächst zu schonen. "Ich bin nicht daran gewöhnt, habe es diese Saison aber schon ein paar Mal gemacht", meinte Kane selbst bei Sky zu seiner Jokerrolle. "Der Coach wollte mich frisch halten und Energie sparen lassen. Ich kam nach 60 Minuten mit ein paar anderen Jungs rein, wir konnten die sich bietenden Räume nutzen und Tore erzielen."
Am Dienstag dürfte Kane wieder in der Startformation stehen, wenn Bayern nach dem 1:3 bei Arsenal in der Champions League zuhause gegen Sporting Lissabon wieder in die Erfolgsspur finden will.
Die Leistungsdaten von Harry in dieser Saison
- Spiele: 22
- Tore: 28
- Assists: 3