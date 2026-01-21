"Das Mindeste, was wir tun können": Besondere Aktion der Stars von Manchester City nach der Blamage gegen Bodö/Glimt

"Unsere Fans bedeuten uns alles", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung am Mittwoch von den Kapitänen Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri und Haaland.

Die Tickets für das Spiel im winzigen Aspmyra Stadion kosteten umgerechnet jeweils etwa 29 Euro, insgesamt müssen die City-Stars damit knapp 11.000 Euro zahlen. "Die Kosten zu übernehmen ist das Mindeste, was wir tun können", hieß es in der Mitteilung: "Wir sind uns auch bewusst, dass es für die Fans, die uns an diesem für uns schwierigen Abend auf dem Spielfeld in der eisigen Kälte unterstützt haben, eine lange Reise war."