"Das kann man sich nur so erklären": Oliver Kahn äußert Verdacht zum zähen Vertragspoker des FC Bayern München mit Dayot Upamecano

Derweil bahnt sich bei Upamecano nach monatelangen Verhandlungen tatsächlich eine Vertragsverlängerung an, nachdem es zuletzt auch Gerüchte über eine Einigung mit Real Madrid gegeben hatte. Laut Sky greifen die Bayern, wie von Kahn befürchtet, dafür tief in die Tasche und gehen weitestgehend auf die hohen Gehaltsforderungen des Franzosen ein, die ursprünglich für Uneinigkeit zwischen beiden Parteien gesorgt hatten. Die Rede ist von einem Jahresgehalt von bis zu 20 Millionen Euro für den Zeitraum von vier weiteren Spielzeiten. Zudem könnte der Innenverteidiger eine Ausstiegsklausel erhalten.

Darüber hinaus soll Trainer Vincent Kompany eine entscheidende Rolle bei der Annäherung spielen. Unter dem Belgier scheint der 27-Jährige den inneren Fehlerteufel endgültig besiegt zu haben und präsentiert sich vor allem in dieser Saison als Abwehrchef der Bayern.

Upamecano stand in der laufenden Spielzeit in bislang 14 Partien auf dem Platz - und spielte nur dann nicht, wenn Kompany seinen Stammspieler bewusst schonte.