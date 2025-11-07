Oliver Kahn hat seinen langjährigen Arbeitgeber FC Bayern München für dessen Umgang im Vertragspoker mit Dayot Upamecano kritisiert - und dahingehend Risiken aufgezählt.
"Das kann man sich nur so erklären": Oliver Kahn äußert Verdacht zum zähen Vertragspoker des FC Bayern München mit Dayot Upamecano
Kahn kritisiert Bayern für Vertragspoker mit Upamecano
"Die Frage, die sich immer stellt, ist: warum lässt du Dayot Upamecano überhaupt ins letzte Vertragsjahr reinlaufen", sagte er in der Sky-Sendung "Triple - der Hagedorn Fußballtalk" und ergänzte: "Das kann man sich nur so erklären, dass die Bayern vor ein, zwei Jahren nicht so zufrieden mit ihm waren. Jetzt bringt er Top-Leistungen. Wenn du dann im letzten Vertragsjahr bist, hast du als Verein sehr, sehr schlechte Karten, wenn du nicht sehr viel Geld bezahlst."
Der frühere Torhüter und Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters glaubt, dass die angepeilte Vertragsverlängerung nun "sehr teuer" werde, da Upamecano auf dem "allerhöchsten Niveau" spiele.
Litt Eberl unter Kahn und Salihamidzic?
Durchaus kurios: Unter Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatten die Bayern zahlreiche Verträge von Spielern kostspielig verlängert, darunter Leon Goretzka, Kingsley Coman und Serge Gnabry, und wurden dafür im Nachhinein immer wieder kritisiert. Der im Sommer veranlagte Sparkurs für die neue sportliche Führung um Max Eberl und Christoph Freund gilt dem Vernehmen nach als eine der Folgen. Während beispielsweise ein Thomas Müller gehen musste, wurde es auch nichts mit der geplanten zweiten Verpflichtung für die Offensive. Stattdessen erlaubte das Gremium entgegen der Erwartungen der Kaderplaner lediglich ein Leihgeschäft (Nicolas Jackson).
"Die Gehälter waren oft an der Grenze, aber wir wollten den Fans eine Attraktion bieten, egal, ob mit Neuzugängen oder Verlängerungen", sagte Salihamidzic dahingehend im April dieses Jahres gegenüber der Sport Bild und wies die Vorwürfe zurück, denen zufolge Eberl nun Fehler in der damaligen finanziellen Planung ausbaden müsse.
- getty
Bayern macht wohl Fortschritte im Upamecano-Poker
Derweil bahnt sich bei Upamecano nach monatelangen Verhandlungen tatsächlich eine Vertragsverlängerung an, nachdem es zuletzt auch Gerüchte über eine Einigung mit Real Madrid gegeben hatte. Laut Sky greifen die Bayern, wie von Kahn befürchtet, dafür tief in die Tasche und gehen weitestgehend auf die hohen Gehaltsforderungen des Franzosen ein, die ursprünglich für Uneinigkeit zwischen beiden Parteien gesorgt hatten. Die Rede ist von einem Jahresgehalt von bis zu 20 Millionen Euro für den Zeitraum von vier weiteren Spielzeiten. Zudem könnte der Innenverteidiger eine Ausstiegsklausel erhalten.
Darüber hinaus soll Trainer Vincent Kompany eine entscheidende Rolle bei der Annäherung spielen. Unter dem Belgier scheint der 27-Jährige den inneren Fehlerteufel endgültig besiegt zu haben und präsentiert sich vor allem in dieser Saison als Abwehrchef der Bayern.
Upamecano stand in der laufenden Spielzeit in bislang 14 Partien auf dem Platz - und spielte nur dann nicht, wenn Kompany seinen Stammspieler bewusst schonte.
Die Karrierestationen von Dayot Upamecano
- 2013 bis 2015: Valenciennes
- 2015 bis 2017: RB Salzburg
- 2017 bis 2021: RB Leipzig
- seit 2021: Bayern München