Matthias Jaissle hat über seinen Trainerjob bei Al-Ahli in der kritisch beäugten Saudi Pro League geschwärmt und hält auch ein Fußball-Fest bei der WM 2034 im Wüstenstaat für möglich.
"Das ist teilweise echt verrückt und macht richtig Spaß!" Deutscher Trainer singt Lobeshymne auf Fußball-Stimmung in Saudi-Arabien
Im Zuge seiner Auszeichnung zum Preisträger des Deutschen Fußball Botschafter sprach Jaissle in einem Interview mit dem kicker unter anderem über seinen überraschenden Wechsel von RB Salzburg in die Wüste im Jahr 2023. Der Transfer sei damals "sehr schnell über die Bühne" gegangen.
Nach kurzer Zeit sei er dann schon positiv überrascht von seinem neuen Standort gewesen. "Ich muss zugeben: Mir war beispielsweise nicht bewusst, wie intensiv und leidenschaftlich der Fußball dort gelebt wird. Die großen Spiele und Derbys sind unglaublich stimmungsvoll - das ist teilweise echt verrückt und macht richtig Spaß", sagte er.
- Social gfx/ Goal Arabia
Jaissle über Zoff-Abgang: "Kritik von Fans und Medien war daher absolut verständlich"
Jaissles kurzfristiger Abschied aus Österreich verlief damals alles andere als geräuschlos. "Wir haben uns ausgesprochen, ja. Der Zeitpunkt zu Saisonbeginn war sicherlich unglücklich, das steht außer Frage. Die damalige Kritik von Fans und Medien war daher absolut verständlich. Aber im schnelllebigen Fußball kann man den Moment eines Wechsels nicht immer planen", betonte er. Gleichzeitig gab der frühere Spieler der TSG Hoffenheim zu, dass der "wirtschaftliche Aspekt natürlich eine große Rolle gespielt" habe. "Aber auch das sportliche Projekt war für mich extrem spannend: Einen Aufsteiger mit vielen guten Spielern und einem großen Budget für weitere Top-Stars zu übernehmen, war für mich schon sehr reizvoll und somit ein passender nächster Schritt. Al-Ahli ist in Saudi-Arabien ein Traditionsklub mit viel Geschichte und einer großen Fanbase."
Zwei Jahre nach seiner Ankunft feierte Jaissle dann sogar einen großen Titelgewinn: Al-Ahli gewann die asiatische Champions League und setzte sich damit auch gegen Gegner wie Cristiano Ronaldos Verein Al-Nassr durch. "Wir haben etwas Historisches erreicht. Aber ich sehe das noch nicht als Endpunkt in unserer Entwicklung. Die Konkurrenz im Land ist sehr groß und verbessert sich leistungstechnisch stetig - das wird somit eine große Challenge", erklärte er. Laut dem 37-Jährigen habe sich die fußballerische Qualität in der Saudi Pro League erheblich verbessert: "Das liegt natürlich auch an den Transfers: Bessere Spieler kommen in die Liga, die nicht mehr nur am Ende ihrer Karriere stehen, sondern auch Akteure, die voll in der Blüte ihres Schaffens stehen - wie Enzo Millot oder Ivan Toney aus meinem Team."
WM in Saudi-Arabien? "Ich bin mir sicher, dass sie ein guter Gastgeber sein werden"
Außerdem ist Jaissle von einer erfolgreichen WM-Austragung von Saudi-Arabien überzeugt. Die Strukturen seien schließlich vorhanden. Die große Kritik an der Wahl könne er zwar "nachvollziehen", aber diese habe es auch schon bei der Endrunde in Katar gegeben. "Wenn man aber die WM 2022 rückblickend bewertet, waren viele Fans und Medien positiv überrascht. Ich bin mir sicher, dass auch Saudi-Arabien ein guter Gastgeber sein wird, vor allem bezüglich Infrastruktur und Turnierorganisation. Ich bewerte das Ganze vor allem aus Sicht eines Fußballtrainers. Und was dort gerade fußballerisch passiert, ist beeindrucken", sagte er, ohne auf die Menschenrechtsverletzungen im Ölstaat einzugehen.
Jaissles Vertrag bei Al-Ahli läuft noch bis 2027. Ein Abschied scheint zum aktuellen Zeitpunkt kein Thema zu sein. Auch wenn ihm seine Heimat ein bisschen fehlt. "Meine Freundin, Familie und Freunde besuchen mich regelmäßig. Die Distanz zu Deutschland ist natürlich nicht ohne, aber bei dem intensiven Spielkalender hat man ohnehin kaum Zeit für andere Dinge."
Matthias Jaissle: Statistiken als Trainer von A-Ahli
- Spiele: 105
- Siege: 66
- Remis: 18
- Niederlagen: 21
- Punkte pro Spiel: 2,06