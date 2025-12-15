"Das ist teilweise echt verrückt und macht richtig Spaß!" Deutscher Trainer singt Lobeshymne auf Fußball-Stimmung in Saudi-Arabien

Jaissles kurzfristiger Abschied aus Österreich verlief damals alles andere als geräuschlos. "Wir haben uns ausgesprochen, ja. Der Zeitpunkt zu Saisonbeginn war sicherlich unglücklich, das steht außer Frage. Die damalige Kritik von Fans und Medien war daher absolut verständlich. Aber im schnelllebigen Fußball kann man den Moment eines Wechsels nicht immer planen", betonte er. Gleichzeitig gab der frühere Spieler der TSG Hoffenheim zu, dass der "wirtschaftliche Aspekt natürlich eine große Rolle gespielt" habe. "Aber auch das sportliche Projekt war für mich extrem spannend: Einen Aufsteiger mit vielen guten Spielern und einem großen Budget für weitere Top-Stars zu übernehmen, war für mich schon sehr reizvoll und somit ein passender nächster Schritt. Al-Ahli ist in Saudi-Arabien ein Traditionsklub mit viel Geschichte und einer großen Fanbase."

Zwei Jahre nach seiner Ankunft feierte Jaissle dann sogar einen großen Titelgewinn: Al-Ahli gewann die asiatische Champions League und setzte sich damit auch gegen Gegner wie Cristiano Ronaldos Verein Al-Nassr durch. "Wir haben etwas Historisches erreicht. Aber ich sehe das noch nicht als Endpunkt in unserer Entwicklung. Die Konkurrenz im Land ist sehr groß und verbessert sich leistungstechnisch stetig - das wird somit eine große Challenge", erklärte er. Laut dem 37-Jährigen habe sich die fußballerische Qualität in der Saudi Pro League erheblich verbessert: "Das liegt natürlich auch an den Transfers: Bessere Spieler kommen in die Liga, die nicht mehr nur am Ende ihrer Karriere stehen, sondern auch Akteure, die voll in der Blüte ihres Schaffens stehen - wie Enzo Millot oder Ivan Toney aus meinem Team."