"Das ist natürlich ein herber Schlag": Top-Star fehlt Arsenal gegen den FC Bayern

Mikel Arteta muss im Duell mit den Roten in der kommenden Woche seine Defensivzentrale umbauen.

Die Personalprobleme des FC Arsenal werden vor dem Topspiel der Champions League gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München größer.

  • Gabriel verletzt sich bei der Selecao

    Der Tabellenführer der englischen Premier League muss am Mittwoch auf seinen brasilianischen Abwehrchef Gabriel verzichten. "Gabi hat sich leider im Nationalteam verletzt und wird mehrere Wochen ausfallen", sagte Teammanager Mikel Arteta am Freitag. 

    Gabriel hatte beim Sieg des Rekordweltmeisters gegen Senegal (2:0) eine Oberschenkelverletzung erlitten.

    Arsenal fehlen gegen Bayern mehrere namhafte Spieler

    "Das ist natürlich ein herber Schlag, denn er ist unser Abwehrchef, und so etwas ist für mich nie eine gute Nachricht", ergänzte Arteta. Das Gute sei aber, "dass wir sehr gute Alternativen haben und die Spieler jetzt Verantwortung übernehmen und ihre Aufgaben erfüllen müssen."

    Arsenal muss bereits auf Kai Havertz, Martin Ödegaard, Noni Madueke, Gabriel Martinelli und Viktor Gyökeres verzichten. Die Engländer liegen nach vier Siegen aus vier Spielen in der Tabelle der Königsklasse auf Platz zwei hinter den Münchnern.

