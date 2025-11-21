"Das ist natürlich ein herber Schlag": Top-Star fehlt Arsenal gegen den FC Bayern

"Das ist natürlich ein herber Schlag, denn er ist unser Abwehrchef, und so etwas ist für mich nie eine gute Nachricht", ergänzte Arteta. Das Gute sei aber, "dass wir sehr gute Alternativen haben und die Spieler jetzt Verantwortung übernehmen und ihre Aufgaben erfüllen müssen."

Arsenal muss bereits auf Kai Havertz, Martin Ödegaard, Noni Madueke, Gabriel Martinelli und Viktor Gyökeres verzichten. Die Engländer liegen nach vier Siegen aus vier Spielen in der Tabelle der Königsklasse auf Platz zwei hinter den Münchnern.