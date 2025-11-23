Präsident Gernot Mang von 1860 München hat sich über das Hass-Banner echauffiert, das die Fans des FC Bayern München am Rande des Heimspiels gegen den SC Freiburg in der Südkurve präsentiert hatten. Darauf wurde der 57-Jährige unter der Gürtellinie beleidigt.
"Das ist ganz weit weg von Respekt!" Zoff zwischen 1860 München und FC Bayern eskaliert - Löwen-Fans schießen zurück
"Der FC Bayern hat mich persönlich beleidigt"
"Respekt muss Mang sich verdienen. Du H****sohn!", stand darauf geschrieben. Vor dem Spiel der Löwen gegen Saarbrücken (2:0) bezog Mang nun Stellung. "Der FC Bayern hat mich persönlich beleidigt. Das ist ganz weit weg von Respekt. Wenn man zu mir H****sohn sagt, ist eine Grenze überschritten. Das hat für mich gar kein Niveau. Dabei möchte ich es belassen", sagte er bei Magenta Sport.
In seiner Aussage sah Mang - vermutlich bewusst - von einer Differenzierung zwischen dem Verein und dessen Fan-Szene ab. "Sticheln gehört ein bisschen dazu zwischen beiden Vereinen, aber es sollte auf einer gewissen Flughöhe, auf einem gewissen Niveau sein. So gehört sich das nicht. Ich werde aber nicht rechtlich dagegen vorgehen. Da werde ich drüberstehen", erklärte er auf Nachfrage.
Auch Hoeneß und Rummenigge im Visier der 1860-Fans
Hintergrund der Aktion war ein Vorwurf Mangs an FCB-Präsident Herbert Hainer, dass dieser ihn bei einer Veranstaltung nicht erkannt und nach dessen Vereinszugehörigkeit gefragt hatte. Auch war ihm nicht bewusst, welche Position Mang bekleidet. "Ich würde sagen, dass man aus Respekt schon wissen sollte, wen man gegenüber hat. Alle anderen haben das gewusst. Das zeigt wieder: Ein bisschen Demut würde diesem Verein guttun."
Hainer reagierte einige Tage später wie folgt: "Ich verstehe das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich bin hingegangen und habe ihn begrüßt, aber ich kannte ihn halt leider nicht. Ich finde das überhaupt nicht respektlos, ich war freundlich."
Die Löwen-Anhänger konterten am Sonntag außerdem mit zwei Bannern. Ersteres richtete sich auch gegen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. "Egal ob Uli, Karl-Heinz oder Hainer - in München respektiert euch keiner". Zudem hieß es: "Jeder Rote ist ein H****sohn - weiß Mang schon".
FC Bayern und 180 München: Letztes Duell vor knapp 18 Jahren
Das letzte direkte Duell zwischen den Münchner Stadtrivalen liegt knapp 18 Jahre zurück. Damals setzten sich die Bayern mit 1:0 nach Verlängerung im DFB-Pokal-Viertelfinale durch.
In der Bundesliga kam es zuletzt in der Spielzeit 2003/04 zu einem Aufeinandertreffen. Der deutsche Rekordmeister gewann jeweils ebenfalls mit 1:0.
