"Das ist ganz weit weg von Respekt!" Zoff zwischen 1860 München und FC Bayern eskaliert - Löwen-Fans schießen zurück

"Respekt muss Mang sich verdienen. Du H****sohn!", stand darauf geschrieben. Vor dem Spiel der Löwen gegen Saarbrücken (2:0) bezog Mang nun Stellung. "Der FC Bayern hat mich persönlich beleidigt. Das ist ganz weit weg von Respekt. Wenn man zu mir H****sohn sagt, ist eine Grenze überschritten. Das hat für mich gar kein Niveau. Dabei möchte ich es belassen", sagte er bei Magenta Sport.

In seiner Aussage sah Mang - vermutlich bewusst - von einer Differenzierung zwischen dem Verein und dessen Fan-Szene ab. "Sticheln gehört ein bisschen dazu zwischen beiden Vereinen, aber es sollte auf einer gewissen Flughöhe, auf einem gewissen Niveau sein. So gehört sich das nicht. Ich werde aber nicht rechtlich dagegen vorgehen. Da werde ich drüberstehen", erklärte er auf Nachfrage.