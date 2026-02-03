Das Thema Dayot Upamecano dominierte in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano und Sky am Montag übereinstimmend berichteten, hat sich der Franzose nach langem Hin und Her für eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern München entschieden. Der neue Kontrakt des Innenverteidigers soll laut Romano bis 2030 laufen. Demnach habe Upamecano auch die interessierten Klubs bereits über seine Entscheidung informiert und damit für klare Verhältnisse gesorgt.
"Das ist für den Verein ein Armutszeugnis": Ex-FCB-Profi schießt nach Enthüllungen zum Vertragspoker mit Dayot Upamecano gegen Bayern München
Hamann wegen Bayerns Verhalten im Upamecano-Poker fassungslos
Dass der FC Bayern dabei wieder einlenkte, sorgt bei Sky-Experte Dietmar Hamann für harsche Kritik. "Wenn die das Angebot zurückziehen, dann kann er kein Angebot annehmen, weil es zu diesem Zeitpunkt kein Angebot gibt. Das ist für den Verein ein Armutszeugnis, wenn das so gewesen sein sollte."
Der 52-Jährige weiter: "Eine größere Schwäche kann ein Verein doch nicht zeigen. Dass sie dem Spieler ein Angebot vorlegen, das über Wochen und Monate daliegt. Dann ziehen sie es zurück, eine Stunde später ruft der Spieler an und sagt: 'Tut mir Leid, ich wollte doch'."
Poker zwischen Bayern und Upamecano: Drama am Deadline Day?
Wie Sky berichtete, nahm die Situation am Deadline Day zunächst eine dramatische Wendung. Aus Verärgerung sollen die Verantwortlichen des FC Bayern das Vertragsangebot am Montag vorübergehend zurückgezogen haben. Upamecano reagierte jedoch umgehend: Dem Bericht zufolge bat der Innenverteidiger die Münchner Führungsetage eindringlich, die Offerte nicht zurückzuziehen und ihm erneut vorzulegen.
Der Rekordmeister arbeitete seit Monaten an der Verlängerung mit Upamecano und ging dabei finanziell bis an die Schmerzgrenze. Demnach soll der französische Nationalspieler künftig rund 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen, zusätzlich steht ein Handgeld von etwa 20 Millionen Euro im Raum. Zudem sollen die Münchner dem Innenverteidiger sehr entgegengekommen sein, indem sie eine Ausstiegsklausel über vergleichsweise moderate 65 Millionen Euro in den Vertrag aufnahmen, die bereits ab 2027 greifen könnte.
Dayot Upamecano spielt in der Innenverteidigung.
Dayotchanculle Oswald Upamecano wurde am 27. Oktober 1998 in Evreux in Frankreich geboren. Evreux liegt in der Region Normandie im Norden Frankreichs, etwa 100 Kilometer westlich von Paris, und ist bekannt für seine historische Kathedrale Notre-Dame d’Evreux.
Beim FC Bayern München läuft er mit der Rückennummer zwei auf. Bei der französischen Nationalmannschaft trägt Upamecano die Nummer vier.
Dayot Upamecano ist 1,86 Meter groß.
Er wiegt 90 Kilogramm.
Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 46.
Er ist Rechtsfuß und spielt daher meist auf der rechten Seite der Innenverteidigung.
Dayot Upamecano spielte in der Jugend für VS Angers, Evreux FC, FC Prey und den FC Valenciennes in Frankreich. 2015 wechselte er dann nach Österreich zu Red Bull Salzburg.
Dayot Upamecano wohnt in München. Konkret soll er wie viele andere Bayern-Spieler im Münchner Luxus-Stadtteil Grünwald leben. Der genaue Wohnort ist allerdings öffentlich nicht bekannt.
Dayot Upamecano fährt einen Audi RS e-tron GT, der Teil der Dienstwagenflotte des FC Bayern München ist.
Zu Beginn seiner Karriere in Österreich und auch in Deutschland hat er sich meist von einem Dolmetscher unterstützen lassen. Inzwischen hat er öffentliche Auftritte auch auf Deutsch absolviert. Dafür nahm Upamecano regelmäßig Deutschunterricht beim FC Bayern.
Es gibt keine öffentlichen Informationen darüber, ob Dayot Upamecano Kinder hat.
Auch hierüber gibt es keine offiziellen Informationen. Er ist öffentlich sehr zurückhaltend, was sein Privatleben betrifft.
Dayot Upamecano verdient aktuell zehn Millionen Euro pro Jahr beim FC Bayern München. Sein Vertrag läuft im Juni 2026 jedoch aus, was sein Gehalt definitiv in die Höhe katapultieren lassen wird.
Upamecano hat bereits einige Titel sammeln können. In seiner Zeit bei Red Bull Salzburg konnte er jeweils zweimal den Österreichischen Supercup und die Meisterschaft gewinnen. Mit dem FC Bayern wurde er jeweils dreimal Deutscher Superpokalsieger und Deutscher Meister. Mit der französischen Nationalmannschaft wurde er 2025 U17-Europameister sowie 2021 Sieger der UEFA Nations League.
Dayot Upamecano hat bisher noch keinen Ballon d'Or gewinnen können.
Auch FIFA-Weltfußballer wurde Upamecano bis dato nicht.
Von seinen Mannschaftskameraden wird er meist nur "Upa" genannt.