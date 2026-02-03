"Das ist für den Verein ein Armutszeugnis": Ex-FCB-Profi schießt nach Enthüllungen zum Vertragspoker mit Dayot Upamecano gegen Bayern München

Dass der FC Bayern dabei wieder einlenkte, sorgt bei Sky-Experte Dietmar Hamann für harsche Kritik. "Wenn die das Angebot zurückziehen, dann kann er kein Angebot annehmen, weil es zu diesem Zeitpunkt kein Angebot gibt. Das ist für den Verein ein Armutszeugnis, wenn das so gewesen sein sollte."

Der 52-Jährige weiter: "Eine größere Schwäche kann ein Verein doch nicht zeigen. Dass sie dem Spieler ein Angebot vorlegen, das über Wochen und Monate daliegt. Dann ziehen sie es zurück, eine Stunde später ruft der Spieler an und sagt: 'Tut mir Leid, ich wollte doch'."