Der FC Bayern will die Verlängerung eines Schlüsselspielers vorantreiben. Das hat Präsident Herbert Hainer in einem Interview verraten.

Der FC Bayern München will unbedingt mit Jamal Musiala verlängern. Das hatte der Klub in der Vergangenheit mehrfach betont. Nun ist Präsident Herbert Hainer aber nochmal in die Offensive gegangen – mit bemerkenswerten Worten.