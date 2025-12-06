Nick Woltemade war im vergangenen Sommer eines der heißesten Themen im deutschen Fußball. Ein Transfer zum FC Bayern München schien bereits so gut wie perfekt, am Ende wechselte der Angreifer jedoch in die Premier League zu Newcastle United. Dass ein Wechsel innerhalb der Bundesliga nicht zustande kam, freut seinen ehemaligen VfB-Mitspieler Atakan Karazor.
"Das hat mir im Training schon immer gereicht, seine komischen Bewegungen verteidigen zu müssen": Ehemaliger Teamkollege beim VfB Stuttgart glücklich über Nick Woltemades Auslandswechsel
"Dass 'Woltemessi' jetzt nicht mehrmals jährlich gegen uns spielt, finde ich nicht so schlimm, das hat mir im Training schon immer gereicht, seine komischen Bewegungen mit den langen Beinen verteidigen zu müssen", scherzte der VfB-Kapitän im ran-Interview.
Der deutsche Rekordmeister hatte im Sommer wochenlang versucht, Woltemade an die Säbener Straße zu lotsen, doch die Verhandlungen mit dem VfB Stuttgart blieben ohne Durchbruch. In den letzten Momenten des Transferfensters schaltete sich dann überraschend Newcastle ein - und sicherte sich den Nationalspieler schließlich für eine Ablöse von 75 Millionen Euro.
"Am Ende ging es darum, dass Nick das macht, was für ihn am besten passt. Nick ist ein super Junge und hat sich für einen großen Schritt ins Ausland entschieden. Mich freut es sehr für ihn, dass er sich so stark bei Newcastle eingefunden hat und tolle Leistungen bringt, was seine Entscheidung denke ich auch bestätigt", sagte Karazor.
Uli Hoeneß schickt Glückwünsche: "Ich habe mich sehr gefreut"
Kürzlich verriet Woltemade, dass er nach seinem Wechsel eine persönliche Nachricht von Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß erhalten hat: "Herr Hoeneß hat mir eine Whatsapp zukommen lassen und mir alles Gute für die neue Saison gewünscht. Ich habe mich jedenfalls sehr über die Wertschätzung gefreut, die Herr Hoeneß mir entgegengebracht hat."
Eine lange Eingewöhnungszeit benötigte Woltemade bei seinem neuen Klub nicht. Bereits in seinem Debüt gegen die Wolverhampton Wanderers traf der 1,98-Meter-Stürmer per Kopf und erzielte damit sein erstes Tor für die Magpies.
Auch in den darauffolgenden Wochen überzeugte er mit starken Leistungen. Nach 18 Pflichtspielen für Newcastle stehen für den 23-Jährigen sieben Treffer und eine Vorlage zu Buche. In der Premier League rangiert Newcastle derzeit zwar nur auf Platz zwölf, doch in der Champions League läuft es deutlich besser: Nach drei Siegen belegt man dort Rang elf.
Auch in der Nationalmannschaft läuft es für Woltemade ausgezeichnet. Er entwickelt sich zunehmend zu genau dem Stürmertyp, den das DFB-Team über Jahre vermisst hat. In lediglich acht Länderspielen erzielte er bereits vier Tore - und wird bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko aller Voraussicht nach eine zentrale Rolle einnehmen.
Nick Woltemade: Seine Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 21
- Tore: 8
- Vorlagen: 1
- Gelbe Karten: 0
- Rote oder Gelb-Rote Karten: 0
- Einsatzminuten: 1.490