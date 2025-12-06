"Das hat mir im Training schon immer gereicht, seine komischen Bewegungen verteidigen zu müssen": Ehemaliger Teamkollege beim VfB Stuttgart glücklich über Nick Woltemades Auslandswechsel

"Dass 'Woltemessi' jetzt nicht mehrmals jährlich gegen uns spielt, finde ich nicht so schlimm, das hat mir im Training schon immer gereicht, seine komischen Bewegungen mit den langen Beinen verteidigen zu müssen", scherzte der VfB-Kapitän im ran-Interview.

Der deutsche Rekordmeister hatte im Sommer wochenlang versucht, Woltemade an die Säbener Straße zu lotsen, doch die Verhandlungen mit dem VfB Stuttgart blieben ohne Durchbruch. In den letzten Momenten des Transferfensters schaltete sich dann überraschend Newcastle ein - und sicherte sich den Nationalspieler schließlich für eine Ablöse von 75 Millionen Euro.

"Am Ende ging es darum, dass Nick das macht, was für ihn am besten passt. Nick ist ein super Junge und hat sich für einen großen Schritt ins Ausland entschieden. Mich freut es sehr für ihn, dass er sich so stark bei Newcastle eingefunden hat und tolle Leistungen bringt, was seine Entscheidung denke ich auch bestätigt", sagte Karazor.