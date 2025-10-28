Real Madrid hat sich im Clasico gegen Erzrivale FC Barcelona am vergangenen Wochenende mit 2:1 durchgesetzt. Von einer taktischen Entscheidung von Barca-Trainer Hansi Flick war Real-Legende Toni Kroos besonders überrascht.
"Das hat mich überrascht": Toni Kroos zeigt Unverständnis für Entscheidung von Barca-Trainer Hansi Flick gegen Real Madrid
WAS WURDE GESAGT?
"In der Innenverteidigung verstehe ich dann aber nicht, dass ein Garcia (Eric; Anm. d. Red.) spielt, der fußballerisch einen Tick besser ist als Araujo. Aber der bringt die Physis mit, einem nochmal mehr hinterherzulaufen - gerade wenn du so hoch stehst. Er wäre prädestiniert gewesen für die Spielweise und den Gegner", sagte Kroos in der neuesten Ausgabe seines Podcasts "Einfach mal Luppen", den er mit seinem Bruder Felix betreibt.
Kroos weiter: "Wenn du Mbappe und Vinicius hast, brauchst du einen, der das Tempo aufnehmen kann. Das kann Araujo. Das hat mich überrascht."
- Getty Images Sport
WAS IST PASSIERT?
Garcia erhielt in der Innenverteidigung des FC Barcelona neben Pau Cubarsi den Vorzug vor Araujo und verursachte in der 51. Minute einen umstrittenen Handelfmeter. Dieser blieb jedoch folgenlos, da Wojciech Szczesny gegen Mbappe parieren konnte.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Real Madrid gewann den ersten Clasico der Saison gegen die Katalanen schlussendlich mit 2:1 - dank der Torschützen Jude Bellingham und Kylian Mbappe. Mit dem Sieg bauten die Blancos ihre Tabellenführung in LaLiga auf fünf Punkte Vorsprung vor dem FC Barcelona aus. Flick musste die Partie von den Rängen aus begleiten, nachdem er wegen einer Gelb-Roten Karte aus der Vorwoche gesperrt war. Ihn vertrat an der Seitenlinie Co-Trainer Marcus Sorg.
WIE GEHT ES WEITER?
Für die Madrilenen geht die Liga am Samstag mit einem Heimspiel gegen den FC Valencia weiter. Barca ist am Tag darauf gegen Elche im Einsatz.