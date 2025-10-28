"Das hat mich überrascht": Toni Kroos zeigt Unverständnis für Entscheidung von Barca-Trainer Hansi Flick gegen Real Madrid

"In der Innenverteidigung verstehe ich dann aber nicht, dass ein Garcia (Eric; Anm. d. Red.) spielt, der fußballerisch einen Tick besser ist als Araujo. Aber der bringt die Physis mit, einem nochmal mehr hinterherzulaufen - gerade wenn du so hoch stehst. Er wäre prädestiniert gewesen für die Spielweise und den Gegner", sagte Kroos in der neuesten Ausgabe seines Podcasts "Einfach mal Luppen", den er mit seinem Bruder Felix betreibt.

Kroos weiter: "Wenn du Mbappe und Vinicius hast, brauchst du einen, der das Tempo aufnehmen kann. Das kann Araujo. Das hat mich überrascht."