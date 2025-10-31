Das hätte böse enden können! BVB-Fans provozieren mit Tennisbällen und Leuchtraketen Spielunterbrechungen

Diesmal standen jedoch die späten Anstoßzeiten und Spiele am Freitagabend im Zentrum des Protests. "Wann ihr spielt, entscheiden wir" und "Pro Samstags um halb vier" stand auf Bannern geschrieben. Außerdem schallten "Sch**ß DFB!"-Rufe durch das Stadion. Nach rund drei Minuten war das Chaos beseitigt.

Nach einem kurzen Applaus in der achten Minuten wurden zudem die Gesänge eingestellt. Doch damit nicht genug: Kurz nach Wiederanpfiff wurde reichlich Pyrotechnik im BVB-Block abgebrannt, einige Leuchtraketen flogen sogar auf dem Platz. Daraus resultierte eine weitere Unterbrechung.