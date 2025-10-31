Die Auswärtsfans des BVB haben beim Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg gleich zwei Unterbrechungen provoziert.
Das hätte böse enden können! BVB-Fans provozieren mit Tennisbällen und Leuchtraketen Spielunterbrechungen
WAS IST PASSIERT=
Zu Beginn der ersten Hälfte flogen zahlreiche Tennisbälle aus dem Gästeblock auf den Platz, die Erinnerungen an 2024 weckten. Im damaligen Frühjahr sorgten die gelben Filzkugeln immer wieder für Unterbrechungen in der Bundesliga.
- Getty
WAS IST DER HINTERGRUND?
Diesmal standen jedoch die späten Anstoßzeiten und Spiele am Freitagabend im Zentrum des Protests. "Wann ihr spielt, entscheiden wir" und "Pro Samstags um halb vier" stand auf Bannern geschrieben. Außerdem schallten "Sch**ß DFB!"-Rufe durch das Stadion. Nach rund drei Minuten war das Chaos beseitigt.
Nach einem kurzen Applaus in der achten Minuten wurden zudem die Gesänge eingestellt. Doch damit nicht genug: Kurz nach Wiederanpfiff wurde reichlich Pyrotechnik im BVB-Block abgebrannt, einige Leuchtraketen flogen sogar auf dem Platz. Daraus resultierte eine weitere Unterbrechung.
WUSSTEST DU DAS?
Spieler, Fotografen oder Ordner verletzten sich glücklicherweise nicht.