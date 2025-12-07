Manchester City setzte sich am Samstag in der Premier League mit 3:0 gegen den AFC Sunderland durch. Einen Sahnetag dabei erwischte Citys Rayan Cherki, den den Teammanager Pep Guardiola sogar mit Lionel Messi verglich.
"Das habe ich von Messi nie gesehen": Pep Guardiola ist wegen eines Stars von Manchester City völlig von den Socken
Pep Guardiola vergleicht Rayan Cherki mit Lionel Messi
"Ich habe noch nie gesehen, dass Messi eine Flanke so schlägt, wie Rayan es tut. Messi ist der beste Spieler, der je gespielt hat, aber solche Flanken habe ich nie gesehen. Flanken sind nebensächlich – ob rechts, links oder mit welchem Teil des Fußes auch immer. Wichtig ist nur, dass sie effektiv sind. Ich schätze die Einfachheit, denn von Messi habe ich gelernt, dass man bei den einfachen Dingen niemals Fehler machen darf", schwärmte Guardiola auf der Pressekonferenz.
Der Katalane weiter über Cherki: "Die einfachen Dinge macht er perfekt – und danach dribbelt er vier oder fünf Spieler aus. Ich möchte, dass Spieler die einfachen Dinge gut beherrschen, und wenn sie das tun, kommt das besondere Talent ins Spiel. Dann kann er machen, was er will. Aber wenn er jetzt nicht daran arbeitet, wird das ein Problem. Dann wird er Schwierigkeiten bekommen."
Cherki brillierte beim Sieg von Manchester City gegen Sunderland: Mit einem punktgenauen Pass bereitete er das erste Tor von Ruben Dias vor, der den Ball aus der Distanz kraftvoll ins Netz drosch. Kurz darauf erhöhte Josko Gvardiol per Kopf auf 2:0 – doch Cherki stahl allen die Show: Mit einer genialen Rabona-Flanke legte er Phil Foden das dritte Tor auf.
- Getty Images Sport
Rayan Cherki: "Ich bin wirklich stolz"
Im Anschluss erklärte der Franzose bei BBC Match of the Day: "Ich bin wirklich stolz. Wir haben viele Wochen dafür gearbeitet, wir haben sehr gut gespielt. Wir haben sowohl defensiv als auch offensiv sehr gut agiert. Sehr stolz. Ich habe dafür gearbeitet, ich kenne meine Qualität – meine Stärke ist meine Technik. Wenn ich mit Phil [Foden], Erling [Haaland] oder Omar [Marmoush] spiele, ist es sehr wichtig, die richtigen Bälle für sie zu liefern. Phil ist ein großartiger Spieler, er arbeitet für das Team, läuft für das Team.“
"Es ist schwierig, wenn die Gegner mit zehn Spielern im Strafraum verteidigen, das ist kompliziert. Für Ruben [Dias] ist es das erste und gleichzeitig letzte Mal, denn das Tor war unglaublich. Wir wollen alle Spiele gewinnen. Wir wollen keine Gegentore kassieren. Es ist wichtig, dass wir gut verteidigen, denn dann greifen wir auch besser an. Wir sind sehr stolz, den Fans Freude zu bereiten. Wir werden die ganze Woche für das nächste Spiel arbeiten."
- Goal AR
Manchester City ist Arsenal auf den Fersen
City liegt nur noch zwei Punkte hinter Premier-League-Spitzenreiter Arsenal, nachdem man vor zwei Wochen nach der Niederlage bei Newcastle noch fünf Punkte Rückstand hatte. "Es ist besser, näher an der Tabellenspitze zu sein, aber aus meiner Erfahrung zählt vor allem die Konstanz", sagte Guardiola zum Titelrennen.
"Konstanz kommt aus der Art und Weise, wie du spielst, nicht aus den Ergebnissen oder daraus, zwei Punkte voraus oder vier Punkte hinten zu sein. Es geht darum, wie du auftrittst und wie sehr du dich weiterentwickelst. Heute war eine der besten Leistungen des Jahres. Wir hatten in der zweiten Halbzeit einen guten Rhythmus."
Für City geht es am Mittwoch in der Champions League gegen Real Madrid weiter.
Premier League: Die aktuelle Tabellensituation
- 1.Platz - FC Arsenal, 33 Punkte
- 2.Platz - Manchester City, 31 Punkte
- 3. Platz - Aston Villa, 30 Punkte
- 4. Platz - FC Chelsea, 25 Punkte
- 5.Platz - FC Everton, 24 Punkte