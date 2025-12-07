"Das habe ich von Messi nie gesehen": Pep Guardiola ist wegen eines Stars von Manchester City völlig von den Socken

"Ich habe noch nie gesehen, dass Messi eine Flanke so schlägt, wie Rayan es tut. Messi ist der beste Spieler, der je gespielt hat, aber solche Flanken habe ich nie gesehen. Flanken sind nebensächlich – ob rechts, links oder mit welchem Teil des Fußes auch immer. Wichtig ist nur, dass sie effektiv sind. Ich schätze die Einfachheit, denn von Messi habe ich gelernt, dass man bei den einfachen Dingen niemals Fehler machen darf", schwärmte Guardiola auf der Pressekonferenz.

Der Katalane weiter über Cherki: "Die einfachen Dinge macht er perfekt – und danach dribbelt er vier oder fünf Spieler aus. Ich möchte, dass Spieler die einfachen Dinge gut beherrschen, und wenn sie das tun, kommt das besondere Talent ins Spiel. Dann kann er machen, was er will. Aber wenn er jetzt nicht daran arbeitet, wird das ein Problem. Dann wird er Schwierigkeiten bekommen."

Cherki brillierte beim Sieg von Manchester City gegen Sunderland: Mit einem punktgenauen Pass bereitete er das erste Tor von Ruben Dias vor, der den Ball aus der Distanz kraftvoll ins Netz drosch. Kurz darauf erhöhte Josko Gvardiol per Kopf auf 2:0 – doch Cherki stahl allen die Show: Mit einer genialen Rabona-Flanke legte er Phil Foden das dritte Tor auf.