Das größte Talent seit Harry Kane: Bayern und der BVB sind wohl scharf auf einen Stürmer, der an Paul Gascoigne erinnert

Die Spurs haben seit längerer Zeit wieder einen Rohdiamanten in ihren Reihen. Auch der FC Bayern hat ihn auf dem Zettel.

Tottenhams Akademie hat in der Premier-League-Ära eine Reihe durchaus bekannte Namen hervorgebracht: Von Ledley King und Peter Crouch über Danny Rose und Andros Townsend bis hin zu Kyle Walker-Peters und Harry Winks. Alle diese Spieler legten ordentliche Karrieren hin. Der größte Schatz der Spurs wurde jedoch 2009 ans Tageslicht gefördert, als Harry Kane sein Debüt gab.

Der Engländer verbrachte 14 Jahre bei den Nordlondonern und schaffte es in dieser Zeit, den legendären Jimmy Greaves an der Spitze der ewigen Torschützenliste abzulösen. Zudem ist er mittlerweile der Kapitän der englischen Nationalmannschaft.

Mit Kane an der Spitze wurden die Spurs zum Titelanwärter in der Premier League und Champions-League-Finalisten. Doch als der Weltklasse-Stürmer schließlich in einem 100-Millionen-Euro-Blockbuster-Deal zum FC Bayern München wechselte, hatte er weiterhin keinen einzigen Titel gewonnen.

Tottenham hat seit dem Triumph im Ligapokal 2008 unter Juande Ramos nichts mehr gewonnen. Die Kane-Ära hinterließ bei den Fans ein Gefühl von verschwendetem Potenzial. Die Spurs brauchen dringend ein neues Talent, das Hoffnung auf einen Titel macht.

Mikey Moore könnte nun genau dafür sorgen. Der 17-jährige Stürmer hat riesiges Potenzial und bereits erste Erfahrungen mit den Profis gesammelt. Kein Wunder, dass auch der FC Bayern und der BVB ein Auge auf ihn geworfen haben.