Bayern Münchens Offensivspieler Michael Olise hat beim 5:1-Kantersieg bei RB Leipzig am Samstagabend einen Bundesliga-Rekord einer FCB-Legende eingestellt.
Das gelang bisher nur einer Legende von Bayern München! Michael Olise stellt verrückten Bundesliga-Rekord ein
FC Bayern München: Michael Olise wie Franck Ribery 2019
Obwohl Olise erst nach knapp einer Stunde für Lennart Karl eingewechselt wurde, lieferte der 24-Jährige noch drei Assists. Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung zur Saison 2004/05 war dieses Kunststück in der Bundesliga zuvor nur Franck Ribery gelungen. Bis Samstag war der ehemalige Weltklassespieler der einzige Akteur, der nach Einwechslung in einem Bundesligaspiel noch drei Tore vorbereiten konnte: Im März 2019 kam Ribery im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg nach 55 Minuten für Serge Gnabry auf den Platz und legte noch für Thomas Müller, Joshua Kimmich und auch zum 6:0-Endstand durch Robert Lewandowski auf.
- AFP
Michael Olise traf nach drei Assists in Leipzig dann auch noch selbst
Olise bereitete in Leipzig zunächst den 2:1-Führungstreffer durch Harry Kane vor (67. Minute). Später lieferte er dann auch die Assists für Jonathan Tah (3:1) und Aleksandar Pavlovic (4:1), zur Abrundung seiner Gala-Vorstellung erzielte der Franzose das Tor zum 5:1-Endstand auf Vorarbeit von Rückkehrer Jamal Musiala schließlich selbst.
Insgesamt steht Olise diese Saison nun bereits bei satten 33 direkten Torbeteiligungen in 28 Einsätzen (13 Treffer, 20 Assists).
Michael Olise gegen RB Leipzig: Die Zahlen zu seiner Gala
- 57. Minute: Einwechslung für Lennart Karl
- 67. Minute: Assist zum 2:1 (Harry Kane)
- 83. Minute: Assist zum 3:1 (Jonathan Tah)
- 85. Minute: Assist zum 4:1 (Aleksandar Pavlovic)
- 88. Minute: Tor zum 5:1-Endstand