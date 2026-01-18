Das gelang bisher nur einer Legende von Bayern München! Michael Olise stellt verrückten Bundesliga-Rekord ein

Olise bereitete in Leipzig zunächst den 2:1-Führungstreffer durch Harry Kane vor (67. Minute). Später lieferte er dann auch die Assists für Jonathan Tah (3:1) und Aleksandar Pavlovic (4:1), zur Abrundung seiner Gala-Vorstellung erzielte der Franzose das Tor zum 5:1-Endstand auf Vorarbeit von Rückkehrer Jamal Musiala schließlich selbst.

Insgesamt steht Olise diese Saison nun bereits bei satten 33 direkten Torbeteiligungen in 28 Einsätzen (13 Treffer, 20 Assists).