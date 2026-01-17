Der Gamechanger kommt von der Bank, Kompanys Experiment scheitert: FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken zum Spiel gegen RB Leipzig

Weil Konrad Laimer, Josip Stanisic (beide verletzt) und Sacha Boey (krank) fehlten, setzte Trainer Vincent Kompany rechts hinten auf Allrounder Tom Bischof - doch das Experiment scheiterte. Nicht nur bei Romulos hochverdientem Führungstreffer (20.) wackelte Bischof bedenklich. Etwas überraschend blieb der 20-Jährige auch nach der Halbzeit-Einwechslung des wieder genesenen Joshua Kimmich rechts hinten.

Nach der Pause wurden die bis dahin unterlegenen Münchner stärker und drehten dank Treffern von Serge Gnabry (50.), Harry Kane (67.), Jonathan Tah (82.), Aleksandar Pavlovic (85.) und Michael Olise (88.) das Spiel. Kurz vor Schluss feierte Jamal Musiala per Einwechslung sein Comeback nach monatelanger Verletzungspause.

