Der Gamechanger kommt von der Bank, Kompanys Experiment scheitert: FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken zum Spiel gegen RB Leipzig

Nach Abschluss der Rekord-Hinrunde hat der FC Bayern das Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig gedreht und mit 5:1 gewonnen. Die FCB-Profis in der Einzelkritik.

Weil Konrad Laimer, Josip Stanisic (beide verletzt) und Sacha Boey (krank) fehlten, setzte Trainer Vincent Kompany rechts hinten auf Allrounder Tom Bischof - doch das Experiment scheiterte. Nicht nur bei Romulos hochverdientem Führungstreffer (20.) wackelte Bischof bedenklich. Etwas überraschend blieb der 20-Jährige auch nach der Halbzeit-Einwechslung des wieder genesenen Joshua Kimmich rechts hinten. 

Nach der Pause wurden die bis dahin unterlegenen Münchner stärker und drehten dank Treffern von Serge Gnabry (50.), Harry Kane (67.), Jonathan Tah (82.), Aleksandar Pavlovic (85.) und Michael Olise (88.) das Spiel. Kurz vor Schluss feierte Jamal Musiala per Einwechslung sein Comeback nach monatelanger Verletzungspause.

Hier geht es zum Spielbericht.

  • RB Leipzig - FC Bayern, Noten: Manuel Neuer

    Nach seinem Patzer gegen Köln zeigte Neuer in Leipzig eine Gala-Vorstellung. In der 4. und 65. parierte er Romulo-Schüsse stark, am besten war aber sein Reflex beim Abschluss von Yan Diomande in Minute 72. Beim Gegentor ohne Chance. Note: 1,5.

  • RB Leipzig - FC Bayern, Noten: Tom Bischof

    Der Aushilfs-Rechtsverteidiger offenbarte im Rückwärtsgang große Probleme. Regelmäßig wirkte Bischof desorientiert, so auch bei Leipzigs Führungstreffer. Weil sich die Gastgeber nach der Pause zurückzogen, fielen seine Schwächen nun seltener ins Gewicht. In Ballbesitz schob Bischof in die offensiven Halbräume. Note: 4,5.

  • RB Leipzig - FC Bayern, Noten: Dayot Upamecano

    Kehrte für den gegen Köln starken Min-Jae Kim in die Startelf zurück. Körperlich sehr präsent, bisweilen aber am Rande der Legalität. Mit seinem energischen Anlaufen ermöglichte Upamecano den Ballgewinn vor Gnabrys Ausgleich. Note: 2,5.

  • RB Leipzig - FC Bayern, Noten: Jonathan Tah

    Wie schon gegen Köln hatte Tah auch gegen Leipzig Anteil am frühen Rückstand. Romulo schob sich an ihm vorbei und bugsierte den Ball ins Tor. Nach der Pause klärte Tah mehrmals gut und traf dann per Kopf zum 3:1. Note: 2,5.

    RB Leipzig - FC Bayern, Noten: Hiroki Ito

    Wurde in der Anfangsphase wiederholt von Leipzigs Diomande überspielt, steigerte sich mit zunehmender Spieldauer aber immerhin etwas. Note: 4.

  • RB Leipzig - FC Bayern, Noten: Aleksandar Pavlovic

    Großer Aktionsradius. Wenn Bischof in die offensiven Halbräume schob, sicherte Pavlovic rechts hinten ab. Regelmäßig tauchte er aber auch am gegnerischen Strafraum auf. Nach einem tollen Sprint vollendete er zum 4:1. Note: 2,5.

  • RB Leipzig - FC Bayern, Noten: Leon Goretzka

    Beim wieder genesenen Joshua Kimmich reichte es noch nicht für die Startelf, also bekam Goretzka eine weitere Bewährungschance. Anders als in Köln nutzte er sie aber nicht. Behäbig und ohne Akzente. Nach einem harten Einsteigen von Nicolas Seiwald wurde Goretzka Mitte der ersten Halbzeit behandelt. Spielte zunächst weiter, musste aber zur Halbzeit runter. Note: 4,5.

  • RB Leipzig - FC Bayern, Noten: Lennart Karl

    Kehrte für Michael Olise in die Startelf zurück und kam über dessen rechten Flügel. Vor allem in der Anfangsphase probierte Karl viel: Außenrist-Flanke, Robben-Move und so weiter. Zum Erfolg führten seine Aktionen aber nicht, in der 14. vergab er eine gute Gelegenheit mit einer zu unpräzisen Hereingabe auf Diaz. An der Entstehung des 0:1 war Karl beteiligt, weil er unnötig rausrückte. Note: 4.

    RB Leipzig - FC Bayern, Noten: Serge Gnabry

    Totalausfall in der ersten Halbzeit, aber dann traf Gnabry aus dem Nichts mit seinem ersten Abschluss zum Ausgleich. Note: 3.

  • RB Leipzig - FC Bayern, Noten: Luis Diaz

    Engagiert auf dem linken Flügel, aber wie Karl bisweilen etwas zu ungenau in seinen Aktionen - etwa bei zwei Distanzschüssen. Immerhin sehr emsig im Rückwärtsgang. Note: 3,5.

  • RB Leipzig - FC Bayern, Noten: Harry Kane

    Zunächst vor dem Tor ungefährlich, aber mit guten Akzenten aus der Tiefe. In der 14. spielte Kane beispielsweise einen überragenden Steilpass auf Karl. Dann mit dem wichtigen Führungstreffer, das 4:1 leitete er stark ein. Note: 2,5.

  • RB Leipzig - FC Bayern, Noten: Einwechselspieler

    Joshua Kimmich: Kam zur Pause für den angeschlagenen Goretzka und feierte somit sein Comeback nach überstandenen Sprunggelenksproblemen. Kimmich reihte sich im defensiven Mittelfeld ein und belebte das Spiel. Note: 2,5.

    Michael Olise: Ersetzte in Minute 56 Karl und avancierte zum Gamechanger. Kanes 2:1 bereitete er mit tollem Dribbling und perfekter Flanke vor, Tahs 3:1 mit einer Ecke und Pavlovics 4:1 mit einer flachen Hereingabe. Zur Krönung traf Olise selbst zum 5:1. Note: 1.

    Alphonso Davies: Ersetzte in der 81. Bischof. Keine Bewertung.

    Jamal Musiala: Kam in der 87. für Gnabry und feierte damit sein Comeback nach monatelanger Verletzungspause. Wenige Sekunden nach seiner Einwechslung bereitete er Olises 5:1 vor. Keine Bewertung.

    Min-Jae Kim: Wurde kurz vor Schluss für Ito eingewechselt. Keine Bewertung.

