Das gab es in der Champions League noch nie! Virgil van Dijk schreibt bei klarem Sieg des FC Liverpool Geschichte

Van Dijk ist seit Mittwochabend nämlich der erste Innenverteidiger jemals, der in einem Champions-League-Spiel drei Tore vorbereiten konnte.

Der Niederländer legte zunächst per Kopf den Führungstreffer durch Alexis Mac Allister auf, als er nach einer Ecke probierte, den Ball selbst auf das gegnerische Tor zu bringen und letztlich Mac Allister die Kugel final über die Linie bugsierte. Assist Nummer zwei war ein Befreiungsschlag van Dijks, der an der Mittellinie bei Hugo Ekitike landete. Der Ex-Frankfurter setzte zu einem schönen Solo an und traf zum zwischenzeitlichen 4:0.

Den sehenswertesten seiner drei Assists lieferte van Dijk dann kurz vor Schluss. In der 90. Minute fing er in der eigenen Hälfte einen Pass der Gäste aus Aserbaidschan ab und schaltete mit einem Zuspiel auf das eingewechselte Mittelfeldtalent Trey Nyoni sofort auf Offensive um. Nyoni leitete weiter zu Mohamed Salah, während van Dijk in Richtung Tor durchstartete und rund 20 Meter vor dem Kasten von Salah angespielt wurde. Mit Übersicht spielte der niederländische Nationalspieler direkt rüber auf den freistehenden Federico Chiesa, der aus wenigen Metern zum 6:0-Endstand traf.