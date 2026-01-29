Virgil van Dijk, Kapitän des FC Liverpool, hat beim 6:0-Sieg im abschließenden Spiel der Ligaphase gegen Qarabag Agdam Champions-League-Geschichte geschrieben.
Das gab es in der Champions League noch nie! Virgil van Dijk schreibt bei klarem Sieg des FC Liverpool Geschichte
Virgil van Dijk liefert drei Assists: Der letzte ist sehr sehenswert
Van Dijk ist seit Mittwochabend nämlich der erste Innenverteidiger jemals, der in einem Champions-League-Spiel drei Tore vorbereiten konnte.
Der Niederländer legte zunächst per Kopf den Führungstreffer durch Alexis Mac Allister auf, als er nach einer Ecke probierte, den Ball selbst auf das gegnerische Tor zu bringen und letztlich Mac Allister die Kugel final über die Linie bugsierte. Assist Nummer zwei war ein Befreiungsschlag van Dijks, der an der Mittellinie bei Hugo Ekitike landete. Der Ex-Frankfurter setzte zu einem schönen Solo an und traf zum zwischenzeitlichen 4:0.
Den sehenswertesten seiner drei Assists lieferte van Dijk dann kurz vor Schluss. In der 90. Minute fing er in der eigenen Hälfte einen Pass der Gäste aus Aserbaidschan ab und schaltete mit einem Zuspiel auf das eingewechselte Mittelfeldtalent Trey Nyoni sofort auf Offensive um. Nyoni leitete weiter zu Mohamed Salah, während van Dijk in Richtung Tor durchstartete und rund 20 Meter vor dem Kasten von Salah angespielt wurde. Mit Übersicht spielte der niederländische Nationalspieler direkt rüber auf den freistehenden Federico Chiesa, der aus wenigen Metern zum 6:0-Endstand traf.
Virgil van Dijk hatte vergangenes Wochenende selbst getroffen
Für van Dijk waren es wettbewerbsübergreifend die drei ersten Assists dieser Saison. Und: In seinen 65 Champions-League-Einsätzen zuvor waren insgesamt ebenfalls drei Torvorlagen zustande gekommen, was die Besonderheit dieses Abends für den 34-Jährigen noch einmal hervorhebt.
Aktuell scheint van Dijk aber ziemlich in Spendierlaune, was direkte Torbeteiligungen angeht. So war ihm erst am vergangenen Wochenende beim 2:3 gegen Bournemouth in der Premier League ein eigener Treffer gelungen, insgesamt steht er in 2025/26 nun bei drei Toren und drei Assists in 33 Einsätzen.
FC Liverpool schafft Einzug ins Achtelfinale der Champions League
Van Dijk spielt bereits seit Anfang 2018 für Liverpool, hatte im April vergangenen Jahres seinen Vertrag bis 2027 verlängert. Der 1,95-Meter-Mann ist weiterhin einer der besten Innenverteidiger der Welt und eine absolute Stütze beim englischen Meister.
Mit dem klaren Sieg gegen Qarabag behauptete Liverpool derweil souverän einen Platz unter den Top-8 der CL-Ligaphase, wurde Tabellendritter und steht damit direkt im Achtelfinale. Dort treffen van Dijk und Co. Mitte März entweder auf Galatasaray, Club Brügge, Juventus Turin oder Atletico Madrid. Der genaue Gegner wird sich zuvor noch in den Playoffs ergeben.
Virgil van Dijks bisherige Assists in der Champions League
- 18. September 2018: FC Liverpool vs. Paris Saint-Germain (Assist zum 3:2-Endstand)
- 13. März 2019: FC Bayern München vs. FC Liverpool (Assist zum 0:1, Endstand: 1:3)
- 16. Februar 2022: Inter Mailand vs. FC Liverpool (Assist zum 0:2-Endstand)
- 28. Januar 2026: FC Liverpool vs. Qarabag Agdam (Assists zum 1:0, 4:0 und 6:0, Endstand: 6:0)