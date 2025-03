AS Rom

Nach einem Zwischenhoch läuft es für den Rio-Weltmeister in der Ewigen Stadt nicht mehr gut. Im Sommer soll seine Zeit dort zu Ende gehen.

In der Europa League ereilte Mats Hummels das frühe Aus auf dem Platz - nun soll für den Fußball-Weltmeister von 2014 endgültig Schluss bei der AS Rom sein. Laut Corriere dello Sport will der Hauptstadtklub den bis zum 30. Juni laufenden Vertrag des 36-Jährigen nicht verlängern.