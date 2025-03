AS Rom

Athletic Bilbao - AS Rom

Während Götze der überragende Mann beim klaren SGE-Sieg über Ajax ist, erweist Hummels seinem Team in Bilbao einen Bärendienst.

Unterschiedlicher hätte der Abend in der Europa League für zwei Weltmeister von Rio und ehemalige BVB- und Bayern-Stars nicht laufen können: Während Mario Götze beim 4:1 von Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam einen Doppelpack schnürte, sah Mats Hummels beim Gastspiel seiner AS Roma bei Athletic Bilbao schon früh die Rote Karte und hatte damit großen Anteil am Ausscheiden.