"Das alte Management war ein bisschen genervt von ihm": Bayern-Star trennt sich scheinbar unfreiwillig von seinem Berater

Zuletzt berichtete die Sport Bild, dass Boey mit seinem Verhalten intern für Unmut gesorgt habe. Beim 2:2 bei Union Berlin soll er sich nicht rechtzeitig auf eine Einwechslung vorbereitet haben – Team und Trainer werteten das als respektloses Verhalten. Trainer Vincent Kompany verzichtete daraufhin auf einen Wechsel, Boey blieb draußen. Seitdem kam der Verteidiger in der Liga nicht mehr zum Einsatz, fehlte wochenlang krank und kehrte erst in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurück.

Beim FC Bayern würde man Boey am liebsten bereits im Winter von der Gehaltsliste streichen, doch der 25-Jährige soll zuletzt mehrere Angebote ausgeschlagen haben – neben Lyon auch Offerten aus der Premier League. An der Säbener Straße soll das für Unmut gesorgt haben, schließlich hatten die Münchner fest mit einem Verkauf im Januar gerechnet. Trotz seiner derzeit überschaubaren sportlichen Rolle soll Boey bei einem Jahresgehalt in Höhe von rund drei Millionen Euro keinen Handlungsdruck verspüren und sich vorerst mit seiner Situation beim FCB arrangiert haben.