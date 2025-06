Darts Team WM in Frankfurt, Tickets: Wo gibt es Karten für das Turnier?

Wo gibt’s Karten für die Darts Team WM 2025 in Frankfurt? Alle Infos zu Tickets, Preisen und Sessions – kompakt im Überblick.

Wer spielt wann – und wie kommt man an Tickets? Diese Fragen stellen sich viele Fans vor der Darts Team WM in Frankfurt. In der kommenden Woche fliegen in der Eissporthalle die Pfeile – und der Vorverkauf läuft längst.

Tickets für die Darts Team WM in Frankfurt! Jetzt Tickets bei StubHub kaufen

England geht als Titelverteidiger ins Rennen, doch wer holt sich diesmal die Krone? Von Donnerstag, den 12. Juni, bis Sonntag, den 15. Juni, treffen sich die besten Nationen zum Doppel-Showdown.

GOAL erklärt Euch, wo Ihr Karten bekommt, was sie kosten – und worauf Ihr Euch freuen könnt.