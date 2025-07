Darts heute live: Wer zeigt / überträgt Poland Darts Masters im Live Stream und live im TV?

Die Poland Darts Masters stehen an. Hier erfahrt Ihr, wo die Matches live übertragen werden.

Vom 4. bis 5. Juli finden in Polen zum dritten Mal in Folge die Poland Darts Masters statt. Gespielt wird in der PreZero Arena Gliwice, Luke Littler geht als Titelverteidiger ins Turnier.

Am Wettbewerb nehmen insgesamt 16 Spieler teil - acht PDC-Profis, sechs osteuropäische Spieler sowie die Gewinner der Qualifikationsturniere aus Ungarn und Polen. Die ersten beiden Runden sowie das Viertelfinale werden im Best-of-11-Legs-Modus entschieden. Im Halbfinale steigt die Intensität mit Best of 13 Legs, bevor im Finale im Best-of-15-Legs-Modus um den Titel gespielt wird.