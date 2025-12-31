"Dann wäre ich Kellner geworden": Luka Modric verrät Anekdote und warum er immer von einem Wechsel zur AC Milan träumte

"Wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, wäre ich gerne Kellner geworden", sagte der inzwischen 40-Jährige: "Ich war ziemlich gut darin. Und es hat mir Spaß gemacht. Ich habe die Hotelfachschule in Borik besucht. Im ersten Jahr haben wir im Restaurant Marina in Zadar praktiziert, wo Hochzeitsessen stattfanden. Ich war gut darin, Getränke zu servieren und bei kroatischen Hochzeitsessen wird viel getrunken. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war das Geschirrspülen."

Stattdessen schlug er bekanntlich eine mehr als erfolgreiche Laufbahn als Fußballer ein. 2002 gelang ihm der Sprung zu den Profis von Dinamo Zagreb. 2008 kehrte er seinem Heimatland Kroatien den Rücken und wechselte für über 20 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur. Vier Jahre später folgte der Transfer zu Real Madrid, ehe er die Königlichen in diesem Sommer nach 13 von zahlreichen Titeln geprägten Spielzeiten ablösefrei verließ und in Mailand anheuerte.

Schon als Kind war er großer Fan der Rossoneri, erklärte Modric. "Wegen meines Kindheitshelden: Zvonimir Boban, Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft, der bei der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich beinahe das Unmögliche geschafft hätte. Für uns war das etwas Unglaubliches. Ein kleines Land, das gerade einen verheerenden Krieg hinter sich hatte, trat vor die Welt. Wir waren alle sehr stolz. Ich war noch nicht einmal dreizehn Jahre alt und mein Vater schenkte mir den Trainingsanzug von Milan."