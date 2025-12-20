Sami Khedira hat sich über den folgenschweren Ausraster von Karim Adeyemi beim 2:0-Sieg des BVB gegen Gladbach am Freitag echauffiert. Dem Weltmeister von 2014 fehlt jedes Verständnis für die erneute Entgleisung des deutschen Nationalspielers.
"Dann so eine Aktion zu bringen...": Weltmeister kritisiert Karim Adeyemi aufs Schärfste
Bei DAZN sprach er von "ein, zwei, drei Fehlgriffen" Adeyemis. "Du musst das auch einordnen können", erklärte Khedira und betonte, dass sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund schließlich immer wieder schützend vor den Spieler gestellt hätten: "Dann so eine Aktion zu bringen, ist nicht gut."
Adeyemi war nach einem schwachen Auftritt gegen die Fohlen in der 60. Minute ausgewechselt worden, ehe er wutentbrannt Richtung Kabine stürmen wollte. Sportdirektor Sebastian Kehl hielt ihn jedoch davon ab und zitierte den 23-Jährigen Richtung Bank, wo er neben seinen Teamkollegen Platz nehmen musste.
"Vorzeitig in die Kabine zu gehen, ist ein Stück weit respektlos gegenüber deinem Trainer und vor allem gegenüber deinen Mitspielern", so das harte Urteil von Khedira: "Du kannst sauer auf den Trainer sein, aber du unterstützt deine Mannschaft, deine Teamkollegen. Denn die stehen auf dem Platz und merken so was." Bei Sky zeigte auch Didi Hamann Unverständnis für Adeyemis Verhalten: "Gestern hat er nicht gut gespielt. Du kannst doch nicht im letzten Saisonspiel der Hinrunde in die Kabine gehen und dir die letzte halbe Stunde nicht anschauen. Das geht mir nicht in den Kopf."
- DAZN
Nicht der erste Fehltritt von Karim Adeyemi in dieser Saison
Noch am Spielfeldrand kündigte Kehl Konsequenzen für Adeyemi an. "Wir wollen diese Reaktion nicht sehen und deswegen wird er dafür eine Geldstrafe kriegen", sagte er wenige Minuten nach Abpfiff mit ernster Miene. In eine ähnliche Kerbe schlug auch Trainer Niko Kovac, der schon darüber nachgedacht hatte, Adeyemi zur Halbzeit vom Platz zu nehmen. "Aber das wollte ich nicht, ich wollte ihm noch die Möglichkeit geben. (...) Es war heute nicht sein Tag, von daher ist die Auswechslung berechtigt."
Wie von Khedira angemerkt, war es tatsächlich nicht Adeyemis erster Fehltritt in dieser Spielzeit. Ende Oktober hatte er beim 1:0 über den 1. FC Köln nach seiner Auswechslung eine Wasserflasche mit viel Wucht in die Auswechselbank geworfen und ebenfalls einen Rüffel kassiert. Außerdem wurde gegen ihn ein Strafbefehl wegen unerlaubten Waffenbesitzes ausgesprochen, was eine Geldstrafe von 450.000 Euro zur Folge hatte.
Karim Adeyemi: Die Leistungsdaten für den BVB in dieser Saison
Spiele: 22
Tore: 6
Assists: 3