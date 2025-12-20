"Dann so eine Aktion zu bringen...": Weltmeister kritisiert Karim Adeyemi aufs Schärfste

Bei DAZN sprach er von "ein, zwei, drei Fehlgriffen" Adeyemis. "Du musst das auch einordnen können", erklärte Khedira und betonte, dass sich die Verantwortlichen von Borussia Dortmund schließlich immer wieder schützend vor den Spieler gestellt hätten: "Dann so eine Aktion zu bringen, ist nicht gut."

Adeyemi war nach einem schwachen Auftritt gegen die Fohlen in der 60. Minute ausgewechselt worden, ehe er wutentbrannt Richtung Kabine stürmen wollte. Sportdirektor Sebastian Kehl hielt ihn jedoch davon ab und zitierte den 23-Jährigen Richtung Bank, wo er neben seinen Teamkollegen Platz nehmen musste.

"Vorzeitig in die Kabine zu gehen, ist ein Stück weit respektlos gegenüber deinem Trainer und vor allem gegenüber deinen Mitspielern", so das harte Urteil von Khedira: "Du kannst sauer auf den Trainer sein, aber du unterstützt deine Mannschaft, deine Teamkollegen. Denn die stehen auf dem Platz und merken so was." Bei Sky zeigte auch Didi Hamann Unverständnis für Adeyemis Verhalten: "Gestern hat er nicht gut gespielt. Du kannst doch nicht im letzten Saisonspiel der Hinrunde in die Kabine gehen und dir die letzte halbe Stunde nicht anschauen. Das geht mir nicht in den Kopf."