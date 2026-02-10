"Dann kommt die Leistung wieder": Bayern-Star Lennart Karl spricht offen über Formtief

"Ich werde einfach weiter Vollgas geben. Man kann nicht immer die perfekten Leistungen bringen. Ich muss im Training und im Spiel Vollgas geben - dann kommt die Leistung wieder", sagte der 17-jährige Sport1.

Karls Start ins neue Jahr verlief sehr durchwachsen: In der Bundesliga traf er bislang nur einmal gegen den 1. FC Köln, in der Champions League glänzte er mit einem Assist auf Musiala bei der PSV Eindhoven. Abgesehen davon blieb der Offensivstar bislang jedoch weitgehend unauffällig.

Für Aufsehen sorgte zuletzt eine Szene beim 5:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim: Beim Stand von 4:1 nahm Karl auf dem rechten Flügel kurz vor der Seitenauslinie den Ball an und versuchte, Gegenspieler Alexander Prass mit einigen Tricks zu beeindrucken. Nach mehreren Übersteigern verlor er jedoch die Kontrolle und spielte den Ball versehentlich ins Aus. Prass reagierte darauf sarkastisch mit einem "Daumen hoch" in Karls Richtung.