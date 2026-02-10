Lennart Karl steckt beim FC Bayern momentan in einem kleinen Formtief, bleibt aber optimistisch, bald wieder zu seiner gewohnten Leistungsstärke zurückzufinden.
"Dann kommt die Leistung wieder": Bayern-Star Lennart Karl spricht offen über Formtief
"Ich werde einfach weiter Vollgas geben. Man kann nicht immer die perfekten Leistungen bringen. Ich muss im Training und im Spiel Vollgas geben - dann kommt die Leistung wieder", sagte der 17-jährige Sport1.
Karls Start ins neue Jahr verlief sehr durchwachsen: In der Bundesliga traf er bislang nur einmal gegen den 1. FC Köln, in der Champions League glänzte er mit einem Assist auf Musiala bei der PSV Eindhoven. Abgesehen davon blieb der Offensivstar bislang jedoch weitgehend unauffällig.
Für Aufsehen sorgte zuletzt eine Szene beim 5:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim: Beim Stand von 4:1 nahm Karl auf dem rechten Flügel kurz vor der Seitenauslinie den Ball an und versuchte, Gegenspieler Alexander Prass mit einigen Tricks zu beeindrucken. Nach mehreren Übersteigern verlor er jedoch die Kontrolle und spielte den Ball versehentlich ins Aus. Prass reagierte darauf sarkastisch mit einem "Daumen hoch" in Karls Richtung.
Vincent Kompany verteidigt Lennart Karl vor Arroganzvorwürfen
Trainer Vincent Kompany zeigte sich auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gegen RB Leipzig gelassen, als er auf die Szene angesprochen wurde: "Wenn mich etwas in dem Moment ärgert, sage ich es natürlich. Aber in dem Moment habe ich nur gesagt: 'Du hast diesen Übersteiger verpasst.' Punkt. Ich werde meine Spieler jetzt nicht dafür bestrafen, dass sie Übersteiger machen. Was soll ich Michael Olise sagen? Was soll ich Lucho Diaz sagen? Deshalb dürfen Offensivspieler etwas mehr riskieren."
Auch die Vorwürfe, Karl habe sich in dieser Szene arrogant verhalten, wies der Belgier zurück: "Wenn ich Anzeichen von Arroganz oder Respektlosigkeit gegenüber der gegnerischen Mannschaft sehe, muss niemand etwas sagen, dann werde ich etwas sagen. Aber in dem Moment habe ich das nicht so empfunden. Es war einfach Pech. Wahrscheinlich haben sie auch jedes seiner Tore 250.000-mal in den sozialen Medien gezeigt. Es ist ein Geben und Nehmen."
Aufmunternde Worte von Max Eberl: "Wird noch sehr wichtige Tore für uns haben"
Aufmunternde Worte gab es auch von Sportvorstand Max Eberl: "Er hat eine herausragende Hinrunde gespielt. Jetzt ist es eben so, dass die Gegenspieler ihn und seine Stärken kennen und wissen, was er kann. Jetzt muss er für sich auch körperlich und mit seinen fußballerischen Fähigkeiten die nächsten Schritte gehen. Aber das macht er völlig entspannt, weil er auch die Lust dazu hat. Er möchte Fußball spielen, er möchte lernen. Und das wird er jetzt auch tun. Ich bin mir sicher, dass er noch sehr wichtige Tore und wichtige Aktionen für uns haben wird."
Trotz des kurzen Durchhängers kann Karls erste Saison bei den Profis nur als voller Erfolg bewertet werden. Wettbewerbsübergreifend steht das Wunderkind nach 29 Pflichtspielen bei sieben Toren und drei Vorlagen. Am Mittwoch gegen Leipzig wird er voraussichtlich die nächste Chance bekommen, sich zu beweisen.
Lennart Karl: Seine Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 29
- Tore: 7
- Vorlagen: 3
- Einsatzminuten: 1.408